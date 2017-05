Marcelino: "Nunca vamos a dejar de competir"

Valencia, 23 may (EFE).- Marcelino García Toral, señaló durante su presentación como nuevo entrenador del Valencia para las dos próximas temporadas que se compromete a que su equipo "nunca va a dejar de competir para devolver al club al lugar que le corresponde".

"Vamos a competir para estar arriba como corresponde a la historia del Valencia", señaló el técnico, quien recordó que el club es lo más importante, que necesitan estabilidad y buen hacer institucional".

"Hay que ser realistas, saber de donde venimos y donde queremos llegar. El deseo de ganar y recuperar el lugar que le corresponde al Valencia debe unirnos a todos para juntos seamos mas fuertes", añadió Marcelino, quien tuvo palabras de elogio a su predecesor en el cargo, Salvador González 'Voro'.

"Nuestra autoexigencia es muy elevada. Nos comprometemos a respetar siempre la identidad del club y sus sentimientos, conozco y comparto las peticiones del valencianismo. El reto nos ilusiona. Soy un entrenador trabajador, exigente, me gusta el orden, la disciplina, el compromiso y me mueve la pasión", explicó.

Sobre el estilo de juego que imprime a sus equipos, Marcelino comentó que cree que es muy similar al que tradicionalmente ha llevado al Valencia al éxito a lo largo de su historia.

"Tenemos una experiencia amplia en Primera, podemos decir que todos nuestros equipos tienen un patrón de juego definido, utilizamos un sistema de juego que tampoco es imprescindible, dependerá de los jugadores que haya en la plantilla", indicó.

"Si encajamos 65 goles la próxima temporada no podemos aspirar a estar en la parte alta de la tabla, Vamos a ser un equipo equilibrado y en ataque dinámico. Tenemos bastante similitud con lo que históricamente al Valencia le ha ido muy bien", añadió en ese sentido.

El preparador asturiano recalcó que su cuerpo técnico "no tiene una varita mágica y no hay entrenadores con fórmulas ganadoras" ya que apuntó que esas corresponden a los futbolistas, de los que recalcó que "todos son necesarios pero ninguno imprescindible, aunque si deben ser ambiciosos y comprometerse".

"Sin exigencia, humildad, compromiso, solidaridad y ambición es imposible obtener resultados positivos. Estos valores son imprescindibles para defender la camiseta del Valencia. Ha llegado el momento de comprometernos y no defraudar", sentenció.

Marcelino reconoció que habrá diversos cambios en la plantilla aunque aseguró que "revolución es una palabra que no me gusta para nada, está claro que vamos a modificar la plantilla, buscaremos soluciones por el consenso y desde ese análisis intentaremos no equivocarnos".

"Analizaremos con el máximo detalle la situación que se ha producido durante las dos últimas temporadas, con una mentalidad absolutamente positiva encararemos la solución. Los resultados no han sido los esperados y vamos a trabajar unidos para intentar hacer una plantilla competitiva para devolver al Valencia a los puestos altos", afirmó.

Preguntado por los motivos que le hicieron aceptar la oferta del Valencia, dijo que fue por "la expectativa que genera este club y la seguridad que me transmitió Mateo (Alemany) en el proyecto, por eso decidimos afrontar este reto y estamos convencidos de que todo irá bien".

Cuando se le recordó en qué ha cambiado respecto al Marcelino que estuvo a punto de fichar hace ocho años por el Valencia respondió que es "más viejo y vas acumulando experiencia. Me gustaría recordar que en aquel momento no dije que no al Valencia. Cuando uno está donde le quieren y el que le pretende quiere que esté, pues estamos y con una tremenda ilusión por ambas partes de cambiar la dinámica de resultados".

También reconoció que no conoce personalmente al propietario del club, Peter Lim. "Espero hacerlo pronto. Sé que ha apoyado la decisión (de su fichaje) y contamos con su absoluto respaldo", concluyó.