El Gobierno valenciano pide a los grupos apoyo para el derecho civil foral

Madrid, 23 may (EFE).- El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha pedido hoy en el Congreso el apoyo de los grupos parlamentarios para que la Comunitat Valenciana impulse el derecho civil foral y, así, tener "el mismo derecho que tienen otras seis comunidades autónomas".

Alcaraz ha mantenido una reunión en el Congreso a la que han acudido diputados y senadores valencianos de todos los partidos políticos, salvo del PP y de Ciudadanos, según ha indicado el conseller.

Tras el encuentro, el conseller ha afirmado que las tradiciones de la Comunitat Valenciana, en "materias clave" del derecho civil propio "como las relaciones familiares y la herencia", han sido "fagocitadas por el derecho central".

Ha asegurado sentir un "agravio" ante las sentencias del Tribunal Constitucional que invalidan diferentes leyes aprobadas por Les Corts Valencianes, que desarrollaban el derecho foral valenciano.

"Sin ser declarado inconstitucional nuestro Estatuto, en la práctica se le vacía de contenido", ha reprochado.

Alcaraz ha señalado que la reforma constitucional aparece como la mejor opción jurídica en defensa del ejercicio del autogobierno, según la Comisión de Codificación valenciana. Algo que, aun así, es "complicado" a su juicio.

Pese a ello, ha sostenido que su intención es que las Cortes Generales "se acuerden" de que la Comunitat tiene el "agravio de la falta de financiación, del déficit en infraestructuras y en materia de derecho".

Ha avanzado que las fuerzas políticas que han estado presentes en la reunión organizarán en otoño en el Parlamento, sin especificar si en el Congreso o en el Senado, "una jornada explicativa con juristas muy especializados para sensibilizar" sobre esta materia.

Además, Alcaraz ha criticado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "de manera insólita y desleal", no haya querido reunirse con él para hablar sobre el derecho foral valenciano lo que, en su opinión, ha sido "un desprecio" al Gobierno valenciano y a la Comunitat que, ha asegurado, "no va a consentir".

"Hay que hablar, hay que sentarse, hay que dialogar, hay que buscar puntos de salida, porque si no al final los problemas se van agravando y luego llega el ministro de Hacienda y dice que el que no llora no mama", ha reprochado.

El conseller también se ha referido a Ciudadanos para condenar que no haya asistido a la reunión en el Congreso ningún miembro de la formación naranja, un síntoma de que para ellos "todo lo que no sea el centralismo absoluto es apostar por una vía de radicalismo absurdo".

Por último, Alcaraz también ha lamentado que el Partido Popular no haya acudido al encuentro y que cuando "cruce La Mancha se le olviden sus raíces valencianas y aquello que promete".

"Queremos que haya una coherencia de posiciones en el Parlamento en Valencia y en Madrid", ha concluido.