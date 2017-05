Echávarri:No pondré ningún recurso ni ninguna traba para ir a declarar, nunca

Alicante, 23 may (EFE).- El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE, ha asegurado que "nunca" pondrá "ningún recurso ni ninguna traba para ir a declarar" sobre el caso del presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio, que él mismo dirige.

Echávarri ha hecho estas declaraciones después de que, según ha confirmado, esta mañana se haya presentado en la Audiencia Provincial toda la documentación relativa al citado caso, por el cual el fiscal Anticorrupción ya abrió diligencias previas.

Junto a esa documentación, Echávarri ha adjuntado un documento firmado por él mismo en el que se ha puesto a disposición del fiscal para declarar "cuanto antes, mejor".

"No tengo absolutamente nada que ocultar. No hay delito, lo dicen los servicios jurídicos del Ayuntamiento; no hay ningún tipo de ilícito penal y no tengo ni una pizca de responsabilidad penal, cero", ha aseverado.

El alcalde ha tachado como "denuncia política" la demanda que presentó el PP contra su figura por el mencionado asunto de un presunto fraccionamiento de contratos.

"El PP lo utiliza siempre, funciona así, salta lo político y va a lo personal; aquí no iba a ser una excepción", ha opinado antes de recordar que el ex alcalde y ex portavoz del grupo socialista en Les Corts, Ángel Luna, también fue denunciado hasta en dos ocasiones por el PP.

"Me acuerdo de una frase muy buena de Rafael Blasco cuando imputaron a Luna, donde dijo: el cazador cazado; Blasco hoy está en prisión, el que robaba dinero para niñas violadas en Haití para comprarse pisos en Valencia", ha relatado.

En cuanto al anuncio del grupo municipal del PP de complementar la denuncia con unas declaraciones del asesor de Comercio, Pedro de Gea, en las que "venía a reconocer el fraccionamiento de contratos", Echávarri ha dicho que le parece "perfecto" y que eso "es lo que opina el PP, nada más".

En contraposición, ha insistido en que el portavoz popular, Luis Barcala, "solo persigue un fin político, que es menoscabar la imagen personal y política del alcalde de la ciudad, que es del PSOE".

"¿Tú crees que al señor Barcala le importa el dinero de los alicantinos si ha estado aquí, ha formado parte corporación que arruinó a esta ciudad?", se ha preguntado.

Y él mismo se ha respondido: "el dinero de los alicantinos le importa muy poco; quiere menoscabar, cuánto más posible, política y personalmente, la figura del alcalde".

"Ojalá el PP hubiera hecho lo mismo y no hubiera eternizado casos años, años y años con recursos, recursos y recursos", ha apostillado Echávarri, para quien denunciar es "la forma de entender la política" del PP, pero como él tiene "una tranquilidad absoluta", irá a explicar y defender su posición.

"Saldremos reforzados porque cuando alguien es víctima de una infamia, sale reforzado", ha subrayado.