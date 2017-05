La biopsia líquida y secuenciación masiva avanzan contra el cáncer de pulmón

València, 23 may (EFE).- La biopsia líquida y la secuenciación masiva son dos nuevas técnicas que permiten analizar múltiples biomarcadores del tumor y detectarlos de forma no invasiva y que han demostrado su eficacia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), de células no pequeñas.

Dos estudios en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico que demuestran la eficacia de esta técnica para la personalización de los tratamientos serán presentados en el vigésimo octavo Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP), que reúne entre mañana y el viernes en València a un millar de expertos.

Según un comunicado de la organización, el cáncer de pulmón, que supone un problema de salud pública de primera magnitud, representa la principal causa de muerte por cáncer en los países desarrollados.

En España se diagnostican más de 25.000 casos nuevos al año y en un 85 % de los pacientes el subtipo más frecuente es el CPNM, según las fuentes, que indican que la mayoría de pacientes (60 %) son diagnosticados en estadios avanzados, con una supervivencia a los cinco años inferior al 5 %.

Hace unos años se empezaron a detectar unas mutaciones concretas en el cáncer de pulmón no microcítico y las industrias farmacéuticas desarrollaron terapias dirigidas, lo que ha permitido alargar la vida de estos pacientes en tres o cuatro años.

Los oncólogos necesitan un análisis molecular del tumor para adaptar la terapia a cada paciente, y hacerlo mediante la secuenciación masiva permite determinar múltiples biomarcadores que van a conducir a una terapia personalizada.

La secuenciación masiva es la base del trabajo que presenta la Unidad de Biología Molecular del Hospital La Fe de València en este congreso y que va a personalizar el tratamiento del CPNM.

El otro innovador estudio en cáncer de pulmón y terapia dirigida lo presentan los Servicios de Patología y Oncología del Hospital del Mar de Barcelona.

Esta investigación analiza la eficacia de la técnica de biopsia líquida, combinada con la secuenciación masiva, aplicada también al cáncer de pulmón de célula no pequeña, un tipo de tumor "muy listo que se vuelve resistente al tratamiento y presenta nuevas mutaciones", según Beatriz Belosillo, directora de la investigación,

La biopsia líquida, el análisis de sangre que detecta células cancerosas o trozos de su ADN en el torrente sanguíneo, permite obtener varias muestras de sangre durante el tratamiento, sin necesidad de pinchar el pulmón para obtener una muestra del tumor, lo que permite a los médicos seguir los cambios moleculares que están ocurriendo en las células.

Una vez obtenida la muestra se aplica la secuenciación masiva y se buscan las mutaciones en un gen concreto, el EGFR, porque existe una terapia específica contra ese gen con buenos resultados, señala la investigadora.

Durante el encuentro se presentará el Libro Blanco 2017 de SEAP-IAP, que recopila las propuestas de mejora en la práctica clínica en las diversas áreas de la anatomía patológica.