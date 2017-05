El PPCV confía en que Sánchez reflexione sobre la "dureza" del 'no es no'

València, 22 may (EFE).- El vicesecretario general del PPCV Jose Juan Zaplana ha felicitado a Pedro Sánchez por su triunfo en las primarias del PSOE y le ha instado a "reflexionar" sobre la "dureza del mensaje" del 'no es no' para generar un clima de entendimiento con el Gobierno que frene los "radicalismos".

A preguntas de los periodistas sobre el resultado del proceso socialista, ha valorado el "acto de democracia interna de los afiliados" y ha confiando en que el proceso que ha sufrido el PSOE en los últimos tiempos "haga reflexionar a Sánchez y el 'no es no' se module" y vea que parte de su partido y su militancia no lo apoya.

"Debe reflexionar sobre la dureza del mensaje para generar una estabilidad del Gobierno", ha agregado y ha afirmado que espera que "no se relaje y se genere un clima de entendimiento" porque al PP "le interesa un PSOE fuerte que genere un dique de contención con los radicalismos que estamos viendo cada vez con más dureza en la sociedad y el parlamentarismo español".