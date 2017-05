Oltra: El centro de menores de Buñol no está inhabitable

València, 22 may (EFE).- La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que el centro de Buñol, donde ha de trasladarse el sistema de recepción de menores de Monteolivete, "no está inhabitable" y si la empresa no lo devolviera en condiciones, se arreglaría "con la fianza".

Oltra se ha manifestado así a preguntas de los periodistas sobre las supuestas insuficiencias de este centro y ha negado que haya problemas estructurales aunque sí "algunas deficiencias", que ha achacado a que al estar el servicio privatizado se hizo una oferta a la baja "que no se correspondía a la inversión necesitada".

"El desconchado de una pared es feo y se puede fotografiar pero el desconchado que hacemos en el alma de un niño cuando hay indicios de maltrato es más feo y no se puede fotografiar", ha detallado para incidir en que, aunque la Generalitat no pude intervenir directamente, está "velando para que el centro esté en condiciones".

Ha explicado que el contrato, que obliga al mantenimiento del centro, finaliza el próximo 30 de junio y la empresa ha anunciado que no quiere seguir porque "pierde dinero cada mes", lo que a su juicio pasa porque "en el sistema de contrataciones en el ámbito de menores, y en todos, se iba a precio".

Por el contrario, ha destacado que la licitación anunciada el viernes por el Consell y enmarcada en el nuevo plan de reordenación del sistema "prima la calidad".

Oltra ha hecho hincapié en que el plan de traslado a Buñol, las obras que se tienen que hacer y el plan de autoprotección, "que dicen que falta pero ya está licitado", ha sido "pactado por unanimidad" con los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical y CSIF.

"El centro de Buñol no está en unas condiciones inhabitables", ha afirmado Oltra, quien ha incidido en que si la nevera o el gas se estropean, la empresa tiene que arreglarlo y, en cualquier caso, cuando se vaya de allí, si las instalaciones no están en condiciones, "se arreglará con la fianza" pero "la empresa no va a eludir su responsabilidad".

Al ser cuestionada sobre la autocrítica que podía hacer por lo que ha sucedido en el tiempo que llevan en el Consell, ha defendido que ahora están "arreglando" lo que había pasado antes y ha valorado que "no es casual" que crearan la Dirección General de Infancia y Adolescencia al advertir la desprotección a la infancia.

"Un año después tenemos plan residencial y campañas de mejora en familia; hemos bajado la institucionalización en 0 a 6 años un 21 %, estamos a punto de trasladar el sistema de recepción de Monteolivete a un lugar mas saludable y hemos bajado a la mitad a los niños que nos encontramos", ha defendido.

Oltra ha valorado esos avances tras encontrarse con un "sistema debilitado, privatizado y sin músculo para responder a situaciones de emergencia".