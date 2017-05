Archivan querella contra Marí por pagar acusación con subvención Emshi

València, 22 may (EFE).- El juzgado de Instrucción número 15 de València, que investigó el supuesto desvío de más de 20 millones de euros de Emarsa, ha archivado la querella contra el alcalde de Albal y denunciante de este caso, Ramón Marí, por pagar la acusación con la subvención de la Emshi al PSPV-PSOE.

Según el auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la querella imputaba a Marí un posible delito de sustracción pero el juez ha acordado el sobreseimiento provisional "al no aparecer debidamente justificada la perpetración de delito alguno".

El querellante, según el auto, pretendía dar carácter de delito a la actuación del partido socialista, denunciante del supuesto desvío de fondos por la gestión de Emarsa en la depuradora de Pinedo, al consignar la fianza exigida por el juzgado para que fuera admitida a trámite su querella.

Explica que la querella contra Marí argumentaba ese supuesto delito en que los fondos provenientes de la fianza (4.000 euros) se detrajeron de una subvención otorgada por la Entidad Metropolitana de Saneamiento Hídrico (Emshi) al grupo político PSOE.

Pero el auto considera que "la consignación temporal" de una fianza "no constituye la acción de sustracción tipificada en el artículo 432 del Código Penal y dicha fianza en calidad de acusación popular tiene una función ligada a los fines constitucionales que conforman la actuación de los partidos políticos".

Defiende el auto que la función constitucional que ampara la actividad de los partidos "no puede ni debe quedar suscrita a fines electorales" y que la "conformación de la voluntad popular puede y debe ser obtenida instando ante los órganos judiciales la adecuada aplicación de la Ley y la corrección de actuaciones que dañan el prestigio y las bases democráticas de nuestro Estado".

Por lo expuesto, "no procede la admisión a trámite de la querella, por considerar que la actuación descrita en la misma, no reviste caracteres de conducta antijurídica, culpable y punible, en concreto no constituye delito alguno", afirma el auto.

Ante ello, el juez desestima la querella y acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones, sobre la que se podrá interponer recurso de reforma o subsidiario de apelación en el plazo de tres días, o recurso de apelación en el plazo de cinco días.