Voro: "Ha sido una mala temporada que al final hemos enderezado un poco"

València, 21 may (EFE).- El entrenador del Valencia, Salvador González "Voro" afirmó en su despedida como técnico del equipo valenciano que la recién terminada ha sido una "mala temporada", que al final se ha "enderezado un poco" porque se empezó mal y el equipo estuvo cerca del descenso y ha sido muy irregular.

Voro, que la derrota por 1-3 ante el Villarreal se ha despedido como entrenador del Valencia, considera que a partir de ahora "hay que cambiar muchas cosas", e insistió en que en estos momentos "no había nada que celebrar".

"Si me piden opinión, la daré, pero ya se han empezado a variar cosas, con un nuevo director deportivo, un director general y un nuevo entrenador -Marcelino García Toral-", explicó.

"No puedo precisar el número de jugadores que hay que cambiar, pero sí que debo recordar que el mercado es complicado y hay muchas circunstancias que se deben concretar en los próximos meses", señaló.

Preguntado si estaba decepcionado con la plantilla con la que había trabajado, se limitó a indicar que "el vestuario es el que es", aunque matizó que empezó a trabajar con la ventaja de conocer como delegado lo que pasaba dentro, ya que manejaba una información fundamental para saber desde donde debía empezar a exigir a los futbolistas.

"El nuevo entrenador querrá unos determinados perfiles y si me piden la opinión la daré porque quiero lo mejor para el club", señaló.

"Ha faltado confianza, ha habido dudas, nos han marcado muchos goles y el sabor de boca es amargo, en especial por haber cerrado la temporada con la derrota de hoy", dijo Voro, quien espera no volver a sentarse en el banquillo para resolver una situación de urgencia.

"Debemos aprender de lo malo de este año y esperar que el próximo sea completamente diferente", agregó Voro, quien señaló que en cinco meses ha habido aciertos y errores y admitió que, lógicamente cambiaría algunas cosas de las que ha hecho.

En este sentido, no se refirió específicamente al hecho de haber traído más jugadores, aunque indicó que ese es un supuesto "irreal" porque no se puede volver atrás.

El primer partido de esta etapa, en casa ante el Celta en la Copa del Rey (1-4) y la derrota ante el Eibar (0-4), además del resultado de hoy concentran los momentos más tristes para Voro de su periodo como técnico, mientras que lo mejor fue una racha de diez puntos en cuatro partidos.

"Más allá de lo mejor y lo peor, la cuestión es que hemos sido un equipo muy irregular y que nos ha costado competir con el objetivo de la permanencia asegurado", agregó.

Finalmente indicó que cuando ha jugado en los últimos encuentros con un 4-4-2, no ha sido porque el futuro técnico suela jugar así, sino porque lo ha considerado en función de las características de los encuentros.

Respecto a la despedida de la afición con aplausos sobre el terreno de juego, indicó que "es de agradecer que la gente se acuerde de uno".

"He intentado hacer las cosas bien y he notado el cariño de todos", señaló Voro, que también fue despedido con aplausos por los periodistas tras su última rueda de prensa como técnico del Valencia, puesto al que, insistió, esperar no volver tras haberlo cubierto en cinco ocasiones.