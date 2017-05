Vincle, un sello valenciano de libros con valores y de ejemplo empresarial

València, 21 may (EFE).- Libros que transmiten y promueven valores y que invitan a la reflexión sobre el territorio es el objetivo del sello editorial Vincle, creado por dos periodistas valencianos en los momentos duros de la crisis para evidenciar que no todos hacían las cosas mal.

Xavi Bellot y Manolo Gil crearon en 2012 la empresa de comunicación Altriam, que acoge el sello editorial, y desde el inicio se plantearon publicar una colección de libros que pusieran en valor las empresas valencianas ante "una marca Valencia estropeada".

"No todos hacían las cosas mal y -esa colección- podía servir de espejo a los emprendedores", señala Gil en una entrevista con EFE.

Así, iniciaron una serie de libros de casos de éxito de empresas con valores y han publicado las historias de Consum, Caixa Popular, Caixa Ontinyent y Levante UD, orientadas al lector de las páginas salmón de los periódicos.

Una literatura "para vender en la estación del AVE, que se puede leer en un trayecto de una hora" y que expone el éxito colectivo, los valores sociales, el modelo de negocio o las claves de la estrategia de estas empresas valencianas proyectadas hacia su territorio.

Según los editores, la historia de las empresas valencianas no está contada y sus casos pueden contribuir a transmitir valores de sostenibilidad, paridad y causas sociales y culturales.

Para lanzar esta colección contaron con el entonces decano de la Facultad de Economía y hoy conseller de Hacienda, Vicent Soler, y de hecho muchos de los autores de los libros de la colección son doctores o catedráticos.

La colección sigue la misma estructura en todos los casos: comienza con la historia de la empresa, explica el modelo de negocio y las claves, continúa con unas conclusiones e incluye una cronología comparada con los hitos ocurrido en el mundo y en la Comunitat Valenciana.

A los cinco años de su publicación se someten a una revisión y el primero será el dedicado a la cooperativa Consum, que se revisará el próximo año y saldrá publicado en 2019; lo mismo ocurre con el libro del Levante UD, cuya presentación tuvo lugar curiosamente el día anterior al ascenso matemático del equipo a Primera División, pero en este caso ya se está realizando su adaptación.

En septiembre publicarán la historia de la naviera Baleària, escrita por Vicent Safont y María Iborra, el quinto libro de la colección de literatura empresarial.

Estas empresas siguen siendo casos de éxito y destacan por su modelo de negocio y por las iniciativas de interés social que ponen en práctica: Levante UD desarrolla un proyecto para niños discapacitados y es el único club que tiene dos mascotas (paridad de género); Baleària no pierde de vista su origen pese a su internacionalización; Consum y Caixa Popular son cooperativas; y Caixa Ontinyent tiene una gran obra social dirigida a su territorio.

Pero no les bastó dar a conocer determinados modelos de negocio empresariales y se lanzaron a una colección de ensayo para promover la reflexión, en la que han publicado "La desfeta del sistema financer valencià", que concluye con propuestas de esperanza, y "Escrits contra el silenci", sobre la obra cívica de Joan Fuster, con motivo del vigesimoquinto aniversario de su muerte.

En la misma línea pedagógica trabajan de cara al año que viene en temáticas como la economía del bien común y la reforma de la ley electoral, y en una nueva colección de pensamiento que se centrará en los grandes próceres valencianos.

Contar historias de valores no acaba ahí para Vincle, ya que tiene otra colección de novela no convencional con dos títulos: "A mi, què em passa?", sobre una niña "diferente" que habla de la diversidad y la inclusión social; y "Jo sóc així i aixó no és un problema", de Fani Grande, que ha sido la obra en valenciano más vendida en la última Feria del Libro de Valencia y que trata sobre la transexualidad.

Son libros solidarios, ya que se dona 50 céntimos por cada ejemplar vendido a Alcer, para la lucha contra las enfermedades del riñón, y a Lambda.

Los periodistas relatan que cuando el libro de Fani Grande estaba ya en imprenta comenzó a circular el autobús de Hazte Oír, otra coincidencia que, como la ocurrida con la historia del Levante, les hace sonreír.

Con pequeñas tiradas, aunque varios de ellos van por la cuarta edición, Vincle apuesta por respetar la cadena de valor del libro y solo vende en librerías, aunque programan muchas presentaciones que constituyen su márquetin particular.

Para el futuro inmediato, ya tienen pensado publicar un cuento ilustrado sobre la diversidad cuyo protagonista es un niño sordo y un libro sobre la importancia de pagar impuestos, en ambos casos para un público infantil y juvenil.

Según Manolo Gil, el libro ha perdido valor social y son necesarios planes de fomento de la lectura por parte de los gobiernos porque, según su lema, "los libros nos hacen libres".