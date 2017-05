Oltra ha perdido los papeles con sus mentiras y no sabe gestionar

València, 20 may (EFE).- El coordinador de Política Social del grupo popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha afirmado hoy que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra "ha perdido los papeles con sus mentiras y dejado claro que no sabe gestionar".

"No puede ser que ante unas circunstancias como las que estamos conociendo en los últimos días y que ella misma hace públicas, tengan la culpa todos menos ella", ha agregado Zaplana, quien ha acusado a Oltra de estar pendiente "de ir de plantó en plató pero no de trabajar" y le ha instado a "pedir perdón".

"Centros de menores que llevan seis meses sin cobrar, la Fiscalía que no le pasa informes, el Sindic de Greuges por sus quejas, el delegado del gobierno, el PP, el alcalde de L'Eliana, los vecinos, la abogacía de la Generalitat que no tiene en cuenta la organización de su Conselleria, las monjas, Segorbe, los técnicos", ha enumerado.

En opinión del coordinador popular, la vicepresidenta del Consell "debería reflexionar porque hay una parte de responsabilidad política que tiene que asumir", ha informado el PP en un comunicado.

"Oltra tiene que empezar a determinar las responsabilidades políticas en su Conselleria donde no se encuentran los papeles de la Fiscalía, no se ejecutan 3 millones de euros y donde ella misma ha pasado de cuatro asesores a doce", ha apuntado.

Según Zaplana, "está generando un tremendo caos y un empastre para tapar su incapacidad, disgregando a los menores, apartándolos de su entorno y llegando a cuestionar con absoluta frivolidad la labor de los funcionarios, técnicos y educadores, en una especie de huida hacia adelante para no asumir sus responsabilidades y ocultar con mentiras su incapacidad en la gestión".

Zaplana ve "patética" la imagen ofrecida por Oltra intentando echar la culpa a todo el mundo de la actual situación de los centros de menores para eludir su responsabilidad y ha afirmado: "Ha perdido los papeles, mintiendo e incurriendo en constantes contradicciones al explicar sus actuaciones".

Ha recordado que "ya ha tenido que cerrar centros de menores por su mala gestión" y "su responsabilidad como consellera es gestionar y cumplir" y ha añadido que Oltra "tiene que pagar a los centros, a los que debe seis meses, y a entidades como Emaús, que lleva 7 meses sin ver un euro".

También ha recriminado que "se excusa en el FLA para no pagar a los centros de menores pero sin embargo, sí que hay 50 millones para pagar la nueva televisión, tiene partidas presupuestarias en su presupuesto sin ejecutar, y el Gobierno sigue implantando agencias de colocación de amigos y familiares".

"Oltra ha pasado del Rescatem persones a Acusem persones y esas acusaciones se le han vuelto en contra porque sus mentiras tienen las patas muy cortas y ya todo el mundo se ha dado cuenta", ha afirmado.

Ha hecho hincapié en que Oltra dijo que en septiembre de 2016 se informó a los grupos parlamentarios de la situación pero lo que se ha dado a conocer a hora "ocurre a partir de enero de 2017" por lo que no pudo hablarlo con él, como dijo ayer, porque todos estos acontecimientos se han producido después de esa conversación de septiembre".

"Me pidió lealtad y discreción y yo he cumplido mi parte. Ahora ella misma pone en evidencia sus mentiras y pide una prudencia que ella no tiene, acusando de todos los males del mundo al PPCV",ha apuntado y ha agregado que tienen "todo el derecho del mundo a poner en valor nuestra gestión".