Betoret denuncia que el plan de despoblación del Consell es "selectivo"

València, 20 may (EFE).- El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, ha denunciado que el Plan de Despoblación del Consell es "selectivo y desequilibrado" porque "no cuenta con todos" y ha exigido que atienda la realidad de todos los municipios valencianos e incluya a Ademuz, Torrebaja y Puebla de San Miguel.

En un comunicado, Betoret ha señalado que el Consell, para incluir a los municipios, exige cumplir tres requisitos "excesivos", sin atender la coyuntura de cada uno, de manera que localidades que sufren un "gran éxodo" de población "se quedan fuera", lo que demuestra que es un plan de "cartón piedra" que "no atiende la sensibilidad de cada municipio".

Así se ha manifestado Betoret tras mantener una reunión con alcaldes y portavoces del PP de la comarca del Rincón de Ademuz para "escuchar" de primera mano los problemas a los que "hacen frente día a día" y las necesidades de localidades fundamentales para la vertebración de la provincia.

El presidente provincial les ha instado a realizar una "radiografía de necesidades" en materia de transporte, carreteras, empresa, empleo, infraestructuras y telecomunicaciones para poder darle trasladado al Consell con el objetivo de que "no se dejen nada fuera".

"Se trata de corregir la desigualdad con la que han empezado este plan", ha apostillado Betoret, quien ha solicitado al Consell "más inversiones reales" y "menos titulares" para impulsar las comarcas del interior de la provincia de Valencia, frenar la despoblación y acabar con la "desconexión" digital, económica y viaria con carreteras fundamentales como la conexión de Titaguas hasta Ademuz.

Han coincidido en defender una transporte público de calidad que permita a los vecinos poder acceder a los servicios básicos como sanidad y educación, ya que actualmente "las conexiones son eternas" y por ello,, ha anunciado que presentará una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para poder hacer realidad estas comunicaciones.

"Aquí es donde verdaderamente tiene que haber una discriminación positiva", ha indicado.

El alcalde de Castielfabib, Eduardo Aguilar, ha afirmado que "se trata de un plan que no sabemos qué futuro tiene, porque anuncian medidas que no pagan ellos, ya que no dependen de la Generalitat, porque al final las tienen que asumir los propios ayuntamientos".

Su homólogo de Ademuz, Ángel Andrés, ha indicado que este plan "es pan para hoy y hambre para mañana" por lo que se hace necesario "una apuesta real que nos incluya a todos, a corto y medio plazo, que vaya acompañado de un buen desarrollo del transporte y las comunicaciones".

"No puede generar las expectativas y luego poner en marcha un plan que no incluye a todos los que compartimos esas necesidades, un plan que no ve inversiones reales, ya que las tenemos que asumir los ayuntamientos", ha reprochado.

La apuesta por el municipalismo y las comarcas de interior del Consell es "irreal", ya que localidades como Vallanca reciben "año a año" menos dinero de la Generalitat, según ha explicado la alcaldesa de la localidad, Ruth Sánchez.