El Valencia da de baja a Van Rossom porque no estará listo ni para la final

Valencia, 19 may (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, explicó que han decidido dar de baja a Sam Van Rossom porque por muy lejos que llegara el equipo en las eliminatorias por el título el jugador no estaría preparado para participar porque es baja "de larga duración".

El técnico catalán no especificó la lesión que sufre el jugador belga, como tampoco lo hizo el parte médico del club. "No lo sé decir, me han dicho que es baja de larga duración. Por muchos partidos que podamos llegar a jugar, no podemos contar con el", señaló.

Pedro Martínez recordó que el domingo ante el UCAM Murcia no acabó el partido y no tenía buenas sensaciones, aunque se le hicieron pruebas y se consideró que podía tirar".

"No se entrenó el lunes y el martes preventivamente para que se recuperara de la molestias y ayer se entrenó y no pudo acabar. Tenía muy malas sensaciones y es imposible que pueda jugar", añadió.

El técnico catalán que "al primero que le afecta es a él, es una pena que no pueda jugar por segundo año consecutivo y te sabe mal por él" y recordó que duele especialmente porque tampoco pudo jugar ya las eliminatorias la pasada campaña por haber sido operado de esa misma rodilla.

"Te sabe muy mal por el chico. Para el equipo es una baja importante y tenemos que recomponernos, mirar hacia adelante y encontrar soluciones como equipo", destacó.

Pese a la baja de Van Rossom, Pedro Martínez podrá contar con dos bases pues mantiene a Antoine Diot y a Guillem Vives. Además, el club dará de alta al interior Slava Kravtsov sin tener que dar de baja al también pívot Mike Tobey, que está lesionado de cara a esta primera eliminatoria.