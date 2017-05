UGT y STEPV piden no se despida a 1.241 docentes sin capacitación valenciano

València, 19 may (EFE).- Los sindicatos UGT y STEPV han reclamado hoy a la Conselleria de Educación que no se despida a 1.241 docentes interinos que no tienen la capacitación en valenciano, y han reclamado un plan de choque formativo para ponerlos al día.

En sendos comunicados, ambos sindicatos han considerado alarmantes estos datos, que alcanzan el 34 % de la plantilla de profesores técnicos de FP.

Conforme a estos datos, la distribución por cuerpos docentes afecta directamente a un total de 125 Maestros, 679 Profesores de Secundaria y a 437 Profesores técnicos de FP, ya que son las plazas que estos profesionales docentes pueden ocupar en los centros educativos públicos las que, a partir del curso próximo estarán catalogadas con perfil lingüístico valenciano/castellano y se exigirá la capacitación.

En un futuro próximo, si también se catalogan con perfil lingüístico las plazas de los centros que imparten enseñanzas de régimen especial, el número de trabajadores de la enseñanza que podrían ser despedidos por no tenerlo alcanzaría, en el caso de docentes interinos con vacante de curso completo, a 1.681 de un total de 10.285 docentes interinos en vacante de curso completo.

Según UGT, la mayoría de estos docentes que no podrán seguir trabajando el curso próximo tienen, en su mayoría, una "amplia y demostrada experiencia, con una antigüedad de más de 10 y 15 años trabajando para el sistema educativo valenciano".

Por todo ello, UGT exige de la Conselleria de Educación medidas extraordinarias para este colectivo de maestros y profesores que les permitan continuar trabajando, tales como la excepcionalidad en la exigencia de este requisito lingüístico, acreditando un mínimo de 10 años de servicios.

En este mismo sentido, el sindicato STEPV ha exigido un plan de choque para la formación lingüística de estos profesores o bien que su exclusión de la bolsa de empleo sea temporal hasta que obtengan la titulación exigida.

Además, en la negociación de la normativa que regula las adjudicaciones STEPV pidió que este colectivo de interinos pudiese elegir comarcas castellanoparlantes en las mismas condiciones que lo hace el funcionariado de carrera que tampoco tiene la capacitación.

STEPV ha lamentado que ha habido personas que forman parte de las bolsas de trabajo que no se han podido inscribir a los cursos de formación por "falta de plazas", motivo por el cual se ha convocado un acto de protesta el próximo martes en Alicante.