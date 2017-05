Puig afirma que González Pons "está muy lejos y no se entera"

Castellón, 19 may (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado hoy que Esteban González Pons, eurodiputado del PP, "está muy lejos y no se entera" de la realidad de la Comunitat, ya que los miembros del Consell "miramos todos los días a los ojos de los ciudadanos y tenemos que mirar desgraciadamente los cajones".

Puig ha hecho estas declaraciones hoy en la Universitat Jaume I de Castellón donde ha asistido a la investidura como doctor honoris causa del catedrático Jordi Garcés Ferrer.

El president ha sido preguntado por las declaraciones realizadas hoy por el vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, en las que ha dicho que el Gobierno valenciano está "paralizado" y ha pedido al Consell que "dejen de mirar los cajones y miren a los ojos".

Puig ha asegurado que "nosotros miramos todos los días a los ojos de los ciudadanos y tenemos que mirar desgraciadamente los cajones. González Pons está muy lejos, tanto que no se entera, porque si se enterara sabría que hay 2.000 jóvenes que podrán trabajar, se enteraría de que ya no existe el copago farmaceútico para los más vulnerables y que los niños no pagan los libros de texto".

"Si él no estuviera tan lejos y se interesara por la realidad de la Comunitat Valenciana sabría también que aquí y ahora los enfermos de hepatitis han tenido su tratamiento y 10.000 valencianos han salvado su vida gracias a las políticas de este Gobierno", que paga un tratamiento para esta enfermedad que no financiaba el PP, ha añadido Puig.

El Gobierno valenciano lo que hace es "intentar que tengamos una sociedad más cohesionada y más justa", ha dicho el jefe del Consell, para añadir que al exconseller González Pons debería saber que, desde hace dos años, en la Comunitat Valenciana "todos los indicadores económicos y sociales van a mejor".

Eso, ha dicho, "no es solo cosa del Gobierno valenciano, sino de esta sociedad que tenía muchas ganas de dejar atrás el pasado nefasto del PP".