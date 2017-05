Martí: No podemos obviar que ganar mañana sería un paso muy importante

Santa Cruz de Tenerife, 19 may (EFE).- El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado hoy que no pueden "obviar" que si logran mañana una victoria ante el Levante darían "un paso muy importante", y ha advertido de que, a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga, no tienen "margen de error".

José Luis Martí ha recalcado que deben seguir siendo intensos y ha reiterado que su equipo está "confiado en sus posibilidades, sabiendo que queda un camino difícil por recorrer donde es muy complicado ganar cada partido".

El balear ha manifestado que el Levante es "un rival complicadísimo" que, aunque ya ha ascendido, "no estará relajado en ningún momento", por lo que a los canarios les espera "un oponente muy competitivo".

También ha comentado que tratarán de tener el balón y circularlo lo más rápido posible, y ha avisado de que deberán estar "concentrados durante todos los minutos".

"Sí que es cierto que nos jugamos más nosotros, y eso se tiene que notar en el campo", ha insistido.

José Luis Martí ha reconocido que, "haga lo que haga en el once", será injusto con alguno de sus futbolistas, pero es su responsabilidad "decidir y valorar" lo que considera mejor para cada encuentro.

En este sentido, ha adelantado que tanto Camille como Lozano se han recuperado de sus problemas físicos y están en condiciones de jugar, caso contrario al de Amath y Rachid, a los que ha descartado de la convocatoria.

En el caso del delantero africano, máximo goleador del cuadro chicharrero, ha comentado que "va mucho mejor" y que espera que pueda estar en condiciones de jugar la próxima semana.

"Deseamos todos ver al equipo disputando ese play off. También los aficionados quieren vivir algo que puede ser muy bonito. Si ganamos este sábado, más cerca lo podemos tener", ha concluido.