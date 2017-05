González Pons ve la moción de censura de Podemos "bolivariana" y "propaganda"

València, 19 may (EFE).- El vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, ha acusado hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de presentar una moción "bolivariana" de censura contra el Gobierno, hecha a su juicio "para la galería", que no tiene "ningún efecto político ni jurídico" y es "solo propaganda".

Iglesias está "utilizando el Parlamento de España como si Maduro fuera el líder de Podemos en el Parlamento español; es exactamente lo que haría Maduro si fuera diputado en España", ha asegurado González Pons en un encuentro organizado por Radio Valencia Cadena SER sobre el futuro de Europa.

González Pons ha recordado que en España la moción de censura es "constructiva", en la que se presenta un candidato a la presidencia del Gobierno y se le examina como si fuera una sesión de investidura, algo que a su juicio no es lo que persigue Iglesias.

A su juicio, el líder de Podemos pretende utilizar un instrumento del Parlamento para conseguir "un efecto propagandístico, para conseguir un efecto populista, un efecto bolivariano".

Durante su intervención, el dirigente popular ha alertado sobre la "ola populista y nacionalista" que recorre Europa, con partidos de extrema derecha o extrema izquierda que están creciendo "con mucha fuerza" y atrapando votos, entre los que ha citado a "Podemos en España, e incluso Trump en Estados Unidos".

Ha afirmado que, por ahora, la Unión Europea es "la única vacuna exitosa contra el nacionalismo", pues si el ideal europeo "triunfa, el extremismo está condenado a desaparecer", pero si la UE fracasa como proyecto, se aplicará "la agenda nacional-populista, llena de revancha y de rencor, radical y peligrosa para la democracia y las libertades".

González Pons ha instado a "los moderados" a "dejar de plagiar al populismo", porque no se puede ganar la batalla al populismo usando sus técnicas y porque los votantes esperan de los moderados "la evolución y no la revolución. Si no les damos lo primero, exigirán lo segundo", ha alertado.

Además, ha apelado a "desmontar los mitos" sobre los que se construye el relato nacional-populista, "el que aquellos que critican lo globalización utilizando un iPhone" cuyos componentes se fabrican en países como Estados Unidos, China, el Congo o Corea del Sur, y ha pedido que se haga "siempre lo correcto, aunque sea impopular".

El eurodiputado popular ha indicado que la batalla política e ideológica del futuro no será izquierda contra derecha o centro, sino "la batalla de la democracia representativa contra el nacional-populismo", y ha aseverado que "parece mentira" que las primarias del PSOE sean "contra el PP", cuando comparten "el mismo modelo de sociedad".

Sobre el Brexit, ha indicado que ha demostrado que "la historia puede ir hacia atrás" y se está al principio de "un camino escabroso" donde existe un "riesgo alto" de que la negociación "puede descarrilar", si bien los dos años de la primera fase deben convertirse en oportunidad, pues muchas empresas del Reino Unido buscarán dónde localizarse.

Respecto a los fondos europeos, ha indicado que con la marcha del Reino Unido desaparece un contribuyente neto, por lo que a partir de 2020 España dejará de ser receptor neto de fondos, y si Gran Bretaña no paga la factura que tiene comprometida hasta 2020 habrá que recortar un 15 o un 20 % todos los programas, desde la PAC a los Erasmus.

González Pons ha dicho finalmente sobre las primarias del PSOE que espera "que las gane el PSOE", porque España necesita un partido socialista fuerte, en la izquierda y capaz de dialogar con el centro.