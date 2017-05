Escribá: "Merecemos estar en Europa por el trabajo realizado"

Vila-real , 19 may .- El entrenador del Villarreal, Fran Escribà, afirmó en rueda de prensa que el conjunto castellonense merece la clasificación para jugar una competición europea en la próxima campaña tanto por "el trabajo realizado" como por la "regularidad" mostrada por el equipo.

"Hemos estado en puestos europeos siempre y creo que es muy difícil hacerlo como lo hemos hecho. Hemos visto como otros equipos no han tenido esta regularidad, pero a pesar de ello llegamos a la última jornada sin el objetivo cerrado", explicó el técnico valenciano.

Escribá reconoció que no quiere pensar "en los resultados de los otros partidos", aunque lo consideró "inevitable", y señaló que su equipo tiene "claro" que si gana, no tiene que pensar en los rivales.

Respecto al partido del domingo señaló que tanto el Villarreal como el Valencia "son equipos muy grandes, que logran grandes cosas y que por la cercanía tienen rivalidad".

"Nuestro planteamiento no parte de la rivalidad. Nos centramos en el partido como lo hacemos con el resto y sabemos que será muy difícil", añadió el valenciano.

"Esta es una jornada bonita para el espectador por la tensión, pero no me gustaría estar pendiente de lo que pasa en otros partidos", apuntó.

"No sabes si es mejor que se juegan algo o no, esa tranquilidad es a veces mejor para los equipos, pero los que nos jugamos las cosas somos nosotros y por ello quiero que desde el primer minuto se note que nos jugamos cosas", afirmó.

"El Valencia ha mejorado. Ya dije en la ida que acabarían en una zona tranquila y mejorarían mucho y al final se ha salvado sin problemas", sentenció.

"Si hubieran empezado bien estarían muy cerca de nosotros, pero ese mal inicio los penalizó. Por eso digo que será un partido complicado, pero nuestro equipo ha dado siempre la cara y el domingo también lo hará", reconoció.

Sobre los lesionados, el entrenador afirmó que cree que Bruno Soriano "a pesar de la molestias podrá jugar", que espera que Roberto Soldado se recupere de la cervicalgia que padece y que Roberto Soriano está "muy bien y recuperado".

"Vamos a llegar justos de gente, porque hasta mañana no sabremos como estarán los jugadores con molestias o con problemas, además, tenemos la baja de Castillejo por la sanción", lamentó.

Sobre esta baja tras decirle al arbitro que "siempre se pita en contra del Villarreal" en el partido de la semana pasada, Escribá afirmó que la redacción de acta les ha perjudicado y que le pareció "muy exagerado y muy injusto" el castigo.

"Castillejo no debió hacer ese comentario, pero yo vi como fue y me parece que no era para dos encuentros. En todos los partidos veo protestas mucho más grandes que las que hizo él. Esperábamos una amarilla y no esa sanción", añadió.

"Se agradece a la gente que venga con el equipo, esta temporada han estado con nosotros y se lo agradecemos y esperamos brindarles un gran partido", concluyó en alusión a los numerosos aficionados que viajarán a Valencia a presenciar el encuentro.