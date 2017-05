Simón : No quiero que Gómez calle sino que asuma lo que dice y no mienta

València, 18 may (EFE).- La concejal del PP en el Ayuntamiento de València Beatriz Simón ha asegurado que su intención no es que la primera teniente de alcalde y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez (PSPV), se calle pero sí que "asuma las consecuencias de lo que dice y que no mienta".

Gómez, que ha declarado hoy como investigada por la querella por injurias interpuesta por Simón por decir en la comisión de investigación municipal sobre irregularidades en el grupo popular que ella había podido ofrecer su empresa para blanquear, ha dicho que estaba ante el juez por "denunciar la corrupción del PP" y que no le iban a callar.

"No quiero que se calle y se lo he dicho. Su verborrea contenida es un filón para la oposición, pero no quiero que mienta", ha indicado a EFE Simón, que ha incidido en que debe "asumir la responsabilidad de las declaraciones que hace".

Beatriz Simón ha dicho estar en su derecho de "defender" su honor como crea y ha recordado que "la que está haciendo numeritos" es Gómez porque ella "nunca" ha hecho una nota de prensa al respecto y solo ha opinado cuando algún periodista le ha preguntado.

Antes de su declaración hoy ante el juez, Gómez ha explicado que en la comisión preguntó al asesor de Simón Luis Salom sobre si la edil "presuntamente podría haber utilizado su empresa para blanquear" y que su tono era "muy claro" de pregunta y hacía referencia a lo que publicaba un medio de comunicación.

Según la querella de la concejal del PP, en la comisión la portavoz socialista "no estaba expresando una opinión sino que se aventuró a afirmar de manera rotunda y sin que cupiera lugar a dudas que un juez estaba investigando" si Simón había ofrecido su empresa para blanquear.

Simón ha explicado que cuando se admitió a trámite la querella, Sandra Gómez "volvió a insistir y no dijo en ningún momento que era una noticia de prensa y que no estaba en el auto".

La concejala ha agregado que "si hubiera dicho que lo sentía, que con todo lo que había leído sobre la causa creía que -esa aseveración- estaba en el sumario y no en la prensa, no hubiera ido más adelante, pero insiste, convoca a la prensa y afirma".

"No tengo intención de callarla pero que asuma las consecuencia de lo que dice y que no mienta", ha reiterado Simón, quien ahora espera que el juez decida si se inicia el procedimiento abreviado o se sobresee.

Sobre la declaración de hoy de Gómez, el grupo municipal popular ha criticado en un comunicado la falta de responsabilidad de los compañeros socialistas del equipo de gobierno que han acompañado a Gómez al juzgado -Ramón Vilar, Vicent Sarrià y Anaïs Menguzzato- por "dejación de sus funciones".

En su opinión, es "muy poco serio" que ningún concejal socialista haya acudido a las comisiones de Participación y Seguridad Ciudadana y Gobierno Interior, que se celebran una vez al mes para preparar los asuntos que se debatirán en el pleno, por ir a arropar a Gómez.

Para los populares, esta ausencia para acompañar a una compañera porque iba a declarar como investigada, es "del todo insuficiente para eludir las responsabilidades que tienen" en la corporación.

Han considerado "muy reprochable" su actitud porque "su compromiso público con los valencianos es asistir y trabajar en todas las comisiones".

El PSPV, por su parte, ha informado de que a la comisión de medio ambiente ha asistido Vicent Sarrià, y Maite Girau ha presidido la de Desarrollo Humano, en tanto que Anais Menguzzato ha excusado su asistencia a una comisión de seguridad ciudadana en la que la oposición no ha presentado ninguna moción.

Según este partido, la sustitución de los miembros de las comisiones está prevista en el reglamento, tal y como son "conocedores" los concejales del PP "que hacían uso de ello cuando estaban en el Gobierno".