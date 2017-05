Sandra Gómez : Estoy aquí por denunciar la corrupción en el PP

València, 18 may (EFE).- La primera teniente de alcalde de València y portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, ha asegurado que declara hoy ante el juez "por denunciar la corrupción en el PP" y ha agregado que, aunque pretendan "meterle miedo" con querellas, a ella no le dan miedo y no la van a callar.

Gómez ha acudido hoy a la Ciudad de la Justicia, arropada por varios compañeros de su grupo municipal y del equipo de gobierno para declarar como investigada ante el juzgado de Instrucción número 21 por la querella por injurias interpuesta por la concejal del PP de València Beatriz Simón.

"Hoy estoy aquí por denunciar la corrupción en el partido popular. El PP pretende perseguir a los políticos honestos y honrados que denunciamos su corrupción y meternos miedo en el cuerpo con querellas e intentando sentarnos en el banquillo para que dejemos de denunciar lo que ha pasado en los últimos años en la ciudad de València", ha asegurado antes de entrar al juzgado.

Ha denunciado que la querella busca "hacer ruido político" y desgastarla a ella y a su grupo y ha agregado: "A mí no me dan ningún miedo, no me van a callar y seguiremos desde el grupo socialista denunciando aquellos casos de corrupción en donde presuntamente haya sido partícipe el grupo popular y se haya causado un perjuicio directo a las arcas públicas".

"Primero porque es nuestro derecho, nos ampara la libertad de expresión y, segundo y lo más importante, porque es nuestra obligación como representantes públicos en los que han depositado la confianza los ciudadanos para que denunciemos esta malas prácticas y que no puedan volver a ocurrir", ha asegurado

Gómez ha explicado que la querella se sustenta en una pregunta que realizó en la comisión de investigación para dirimir las posibles responsabilidades políticas de los concejales populares en el marco del caso Imelsa al asesor de Simón Luis Salom sobre si la edil "presuntamente podría haber utilizado su empresa para blanquear" como apuntaba un medio de comunicación.

"El tono de mi intervención estaba muy claro, era una pregunta y hacía en todo momento referencia a un medio de comunicación y por lo tanto, estaba amparada en mi derecho de libertad de expresión y de hecho, a mi obligación a trabajar porque yo en esa comisión estaba trabajando y me había documentado", ha explicado.

En su opinión, es "normal que cuando se están investigando posibles hechos ilícitos haya preguntas que incomoden pero ese era nuestro trabajo y hay que recordar que esa comisión fue votada a favor por los propios concejales del grupo popular y no sé qué esperaban si no era preguntar por su posible participación en esa financiación irregular".

Preguntada por si consta en el sumario esa posible relación de la empresa de Simón con el blanqueo de dinero, ha señalado que ella no está personada en la causa y, como una ciudadana más, quedará "a la espera de cómo se resuelve la pieza en donde ellos están, creo, procesados, ya no imputados".

"Yo estoy muy tranquila, todos sabemos que cuando participamos en una comisión tenemos derecho de hacer preguntas al igual que voy a entrar en un juzgado y el juez me va a hacer preguntas, me incomoden o no", ha apuntado.

Según Gómez, como concejal tiene "la misma libertad y el mismo derecho a hacerlas" en el seno de una comisión de investigación y, a su juicio, "sacar eso del ayuntamiento y traerlo aquí -al juzgado- no busca más que hacer un ruido político y desgastar personalmente a mí y a mi grupo".