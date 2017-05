Podemos denuncia ante la Fiscalía irregularidades en un contrato en Riba-roja

València, 18 may (EFE).- El secretario general de Podemos, Antonio Montiel, y tres concejales de Riba-roja Puede han denunciado hoy ante la Fiscalía posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de asesoría jurídica en el Ayuntamiento de esta localidad valenciana y cuyo importe es de 54.000 euros.

El portavoz de Ribarroja Puede, Rubén Ferrer, ha explicado tras presentar el escrito en la Ciudad de la Justicia de Valencia que detectaron un posible fraude cuando "fue adjudicado a dedo porque era un contrato menor" y después de que se desarrollara legalmente, advirtieron "un presunto amaño", aunque no ha revelado la supuesta infracción.

"Hay pruebas evidentes que nos dicen que no fue un concurso libre", ha indicado Ferrer, quien ha afirmado que primero quieren que la Fiscalía conozca los hechos para luego "informar mejor" en qué se sustancia su petición.

Montiel ha indicado que les preocupa la situación porque Riba-roja Puede firmó el acuerdo del Ateneu, de fuerzas progresistas, "que permitió a Robert Raga (PSPV) fuera alcalde, y el problema no es que se trata ya de incumplimiento del acuerdo, que lo es, se trata de algo más grave, de indicios de corrupción".

"Podemos no va a dejar pasar ni una. La lucha contra la corrupción es una prioridad y además estar presente en la acción política y más en esta Comunidad, en la que estamos tratando de poner en marcha la Agencia de Prevención del Fraude y la Corrupción para que situaciones como esta sea en cualquier ayuntamiento o la Generalitat no se produzcan", ha agregado.

El secretario general de Podemos ha hecho hincapié en que "más allá de cualquier acuerdo que haya permitido construir alcaldías de progreso", no van a tolerar "nunca comportamientos que igual al partido socialista con viejas prácticas del partido popular".

"Vamos a estar vigilantes, estamos presentes en 80 ayuntamientos", ha recordado Montiel, y ha incidido que el grupo municipal en Riba-roja estudia otros expedientes y este del contrato de asesoría "podría ser solo el principio de una acción en la que tenemos que seguir combatiendo la corrupción".

Preguntado por si había comentado su iniciativa con el secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, o con algún dirigente socialista, Montiel ha asegurado que no son "amigos de hacer acuerdos en despachos" y que una vez presentado el escrito, hablará personalmente con Puig de la situación.

"No es la primera vez, ocurrió en Pilar de la Horadada y en San Vicente del Raspeig. Ha habido comportamientos que nos han obligado a hablar personalmente con Puig e informarle cómo están funcionando algunas alcaldías. Que no cuenten con nosotros para acuerdos que no se cumplen y que pueden acabar amparando actuaciones arbitrarias o corruptas", ha añadido.

Sobre las posibles consecuencias de su acción, Rubén Ferrer ha recordado que el gobierno local ya les había "dejado de lado" desde hace año y medio y ha sustentado sus dos últimos presupuestos con Ciudadanos.

"El gobierno que quede dependerá de lo que va a hacer Compromís, Izquierda Unida y Ciudadanos al comprobar que el alcalde Raga está haciendo algún tipo de corruptela, presuntamente", ha apuntado y ha resaltado que "es imposible presentar una moción de censura porque la alternativa sería el PP".