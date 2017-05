La Generalitat destina 7,6 millones a reforzarse ante los ciberataques

València, 18 may (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha anunciado hoy, durante la celebración de la noche de las telecomunicaciones, una inversión de 7,6 millones para reforzar el centro de operaciones de la Generalitat contra los ciberataques.

Unos 400 invitados asisten a los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones 2017, que ha estado presidida por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el teniente de alcalde, Jordi Peris.

En esta 19ª edición se ha resaltado el papel de las tecnologías digitales bajo el lema 'Comunitat Valenciana 4.0' en un acto en L'Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, la Universitat Politècnica de València y la Generalitat.

Vicent Soler, quién ha clausurado el acto, ha destacado que "la Generalitat ha reforzado el centro de operaciones en materia de ciberseguridad con una inversión de 7,4 millones de euros destinados a reforzar en medios y personal la labor de este organismo, que ha sido decisiva en el reciente ataque a nivel mundial del que la Generalitat ha salido indemne sin ningún equipo infectado".

Ha subrayado también "el Plan del Consell para combatir la brecha digital llevando la banda ancha a las zonas rurales de la Comunitat, de manera que todos los valencianos al margen de su lugar de residencia tengan las mismas oportunidades".

Al acto también han asistido representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras, así como destacados empresarios de la Comunitat.

El jurado de la 19ª edición de los Premios de la Noche de las Telecomunicaciones 2017 presidido por Vicente Aguiló, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ha otorgado los siguientes reconocimientos:

Premio Mejor TFM en ingeniería de telecomunicación: ex aequo a los proyectos: "Estudio, diseño y optimización de antena UWB para comunicaciones intracorporales", presentado por Enrique Miralles, y "A comparison of 5G candidate waveforms subject to phase noise impairment at mm-wave frequencies", presentado por Vicent Molés.

Premio a la Empresa Joven/ Emprendedor: a la empresa valenciana e3tcity.

Premio a la Empresa Relevante: Fermax.

Premio a la Persona destacada del sector: Iñaki Berenguer (Muro de Alcoy, 1976) doctor en Ingeniería por la Universidad de Cambridge, MBA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y CEO de CoverWallet, Contactive y Pixable.

Premio a la Administración Pública y Organización sin ánimo de lucro impulsora de las TICS en la edición 2017: la Asociación gvSIG.

El reconocimiento al Teleco Honoris Causa: Ricardo Montesa, fundador valenciano de Brainstorm.