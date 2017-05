El PP dice que el superávit de Ayuntamiento pudo servir para bajar impuestos

Castellón, 18 may (EFE).- La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha afirmado hoy que el superávit con el que cerró el consistorio el año 2016 demuestra que "el bipartito pudo bajar los impuestos y no lo hizo".

Carrasco ha hecho estas declaraciones en un comunicado después de que ayer el equipo de Gobierno publicara que cerró 2016 con un superávit de 28,8 millones de euros y un remanente de tesorería de 16 millones.

Con ese superávit, ha agregado, "se hubieran podido bajar los impuestos y los vecinos hubieran visto que sí se reduce la presión fiscal, pero la realidad es que siguen llegando los recibos del IBI a las casas y muchos ven con decepción que este año pagarán más que el año pasado".

Los castellonenses, a juicio de Carrasco, siguen "pagando más IBI, más por la tasa de basuras y más por el impuesto municipal de vehículos", mientras que la alcaldesa "gasta en sus 18 empleados de confianza 765.000 euros y 868.000 euros en promoción y autobombo".

El grupo popular ha incidido en que el "bipartito" prometió "bajar impuestos y salvar personas y lo que hace es lo contrario, recaudar un millón de euros más con el IBI residencial y para que al final el dinero se quede sin gastar, sin que repercuta ni en la ciudad, ni en los castellonenses".

Las mismas fuentes han señalado que a finales de 2016, el Ayuntamiento acumuló en los bancos 30,2 millones de euros, casi el 20 % de lo recaudado. "Para que el dinero no revierta en la ciudad, mejor que se quede en el bolsillo de los castellonenses", ha dicho Carrasco.

Beatriz Carrasco ha afirmado que "no sólo no han sido capaces de acabar con los desahucios, pese a los aires triunfalistas de la alcaldesa, sino que no han conseguido ni llegar a acuerdos con los bancos para disponer de viviendas sociales".

También ha asegurado que "ha fracasado el protocolo de actuación que firmó el bipartito con la Audiencia Provincial para atender a las personas en riesgo de desahucio; y ni tan siquiera han puesto en marcha una bolsa de vivienda municipal tal y como prometieron".

Por último les ha acusado de "fracasar" con "su sistema de participación ciudadana y, a pesar de no cumplir lo que prometen, siguen anunciando medidas sociales y bajada de impuestos que ya nadie se cree".