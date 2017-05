Buigues: "No he estado a la altura de lo que se espera de mí"

Alicante 18 may (EFE).- Iván Buigues, portero del Hércules, aseguró hoy que durante la presente temporada no ha estado a la altura de lo que se espera de él, por lo que desea que comience ya el próximo curso para comenzar de cero.

"No he estado a la altura de lo que se podía esperar de mí y de lo que venía prometiendo", dijo el canterano del Hércules, quien añadió que no le queda otra opción que "trabajar muy duro y comenzar de cero el año que viene para intentar mejorar".

El portero insistió que su rendimiento no ha sido el esperado en el primer año en el que ha gozado de cierta continuidad bajo los palos, si bien matizó que "como el de casi todo el equipo".

El alicantino, de 20 años, considera que debe mejorar "en todo" para la próxima temporada, pero sobre todo "desde la concentración en los partidos, a mandar más y a estar más atento".

Buigues afirmó que el equipo se siente "frustrado" por no haber alcanzado una promoción que estaba "casi regalada". "Pero la hemos hecho una detrás de otra y al final no lo hemos conseguido", lamentó.

"Estoy jodido personalmente porque había equipo de sobra para haberlo intentado (el ascenso), pero ha sido una temporada muy mala por parte de todos y hay que hacer examen de conciencia", reflexionó.

El meta admitió que se hace raro entrenar sin tener competición y entendió que tras una temporada tan decepcionante se hable de una profunda renovación en la plantilla.

"Espero que se haga un buen equipo y que se puedan quedar los máximos compañeros posibles, pero está claro que hay que cambiar cosas y a empezar de nuevo", aseguró.

Iván Buigues afirmó que su relación con Chema Giménez, el otro portero de la plantilla, es "buena" y destacó que hasta la lesión estaba haciendo una buena temporada, aunque no se pronunció sobre la conveniencia de renovarlo "porque eso es decisión del club".