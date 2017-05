Bonig: La tasa turística no beneficia y el sector no necesita más impuestos

València, 18 may (EFE).- La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha afirmado hoy que su formación se opone a la implantación de una tasa turística "porque no es el momento, porque no beneficia y porque el sector no necesita más impuestos".

Bonig, que se ha pronunciado así en Madrid, en la conferencia de Executive Forum del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha criticado que el lunes se presentara en València un proyecto de Ley Turística en la Comunitat Valenciana "y justo el día después se haya vuelto a abrir el debate interesado sobre la imposición de esta tasa por parte de los partidos que sustentan al Consell del Titànic".

La presidenta popular ha recordado que el turismo representa el 13 % del PIB de la Comunitat Valenciana, y ha defendido el modelo de sol y playa de Benidorm.

"Ha sido un modelo despreciado por algunos partidos políticos, pero sin él, hoy no seríamos lo que somos. A pesar de las crisis económicas y financieras y de las evoluciones sociales, históricas y económicas Benidorm sigue siendo un referente", ha resaltado.

Según Bonig, se ha "exportado un modelo no solo turístico sino de desarrollo urbanístico, de buena gestión, eficiencia de recursos públicos, con una primera línea de playa espectacular".

Bonig ha manifestado que el de Benidorm "es un modelo turístico que en la segunda mitad del siglo XX lanzó a la Comunitat Valenciana a sus mejores años. Gracias al turismo Benidorm pasó de ser un pequeño pueblo de 3.000 habitantes a la potencia vanguardista desde el punto de vista turístico que hoy conocemos".

"Gracias al turismo nos convertimos en lo que somos. El turismo ha generado empleo y riqueza, ha transformado la Comunitat Valenciana a nivel social, industrial y económica y eso hay que ponerlo en valor", ha defendido.

La dirigente regional del PP ha asegurado que en el PPCV lo tienen "claro" y van a seguir "hablando bien de Benidorm, presentando proyectos de futuro" porque "es como la Comunitat Valenciana: dinámica, fuerte, abierta y emprendedora".