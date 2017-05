C.Valenciana se promociona en Londres para albergar proyectos empresariales

València, 17 may (EFE).- La Conselleria de Economía promocionará a la Comunitat Valenciana en la feria Foreign Direct Investment Expo de Londres como lugar para albergar proyectos empresariales británicos.

La directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, se ha desplazado a Londres con varios técnicos del departamento de atracción de inversión extranjera de IVACE Internacional-Valencian Investment Desk, VID-, donde la representación valenciana cuenta con un expositor.

La Comunitat estará presente en las actividades paralelas con la conferencia "It all starts here. Comunitat Valenciana" en la que Parra promocionará la Comunitat Valenciana como destino de inversión.

"Hemos constatado que esta feria recibe una gran afluencia de visitantes que acuden para recabar información para iniciar sus proyectos de relocalización o expansión empresarial. Son más de 3.500 visitantes en Reino Unido dispuestos a comparar y contrastar el capital humano, incentivos fiscales, infraestructura o tipos de industria de las distintas regiones presentes", ha explicado.

Reino Unido es uno de los principales países emisores de inversión hacia la Comunitat Valenciana y se ha consolidado como un mercado interesante para la región, según la directora general.

Además, ha destacado, España está posicionada como uno de países alternativos para empresas de Reino Unido que buscan nuevos destinos donde implantarse con motivo del "brexit".

Entre los expositores que participan en esta feria se encuentran ministerios de comercio e Inversión, agencias de comercio, inversión y desarrollo económico, consultoras y zonas de libre comercio que están interesadas en promocionarse como destino de inversión.

En esta edición se encuentran entre los expositores otras agencias de desarrollo así como organismos regionales, como los procedentes de Malta, Emiratos Árabes Unidos, sur de Inglaterra, Uruguay, Düsseldorf y Francia, así como empresas de servicios como Oxford Intelligence, Power Solutions, Proven SA, Al Arab Publishing, FDI Magnet, y Bureau van Dijk.