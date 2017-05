Nino afirma que el problema del Elche "es mental"

Elche 17 may .- Juan Francisco Martínez 'Nino', delantero del Elche, aseguró hoy que el problema que tiene el equipo en las últimas jornadas y que le ha llevado a la zona de descenso "es mental" y se mostró convencido de que con una victoria se puede cambiar la situación.

Así lo indicó tras las cinco derrotas consecutivas sufridas por el Elche, las dos últimas con goles en el descuento ante Mallorca y Mirandés.

"Si hubiéramos empatado estaríamos en la pelea", indicó el jugador de Vera, quien señaló que la reacción pasa por "estar fuertes mentalmente".

"El fútbol da muchas vueltas y una victoria en Getafe puede cambiar la película", explicó Nino, quien reconoció que "no esperaba" que el Elche se desplomara en la clasificación.

"Mientras haya esperanzas hay que pelear y darlo todo", agregó Nino, quien recordó que hace dos años, con Osasuna, se salvó del descenso a Segunda B con un gol en el minuto 94 en la última jornada.

"Tenemos que pensar que se puede y que ganando un partido la situación cambia para todos. Y ese partido es el del viernes", apostilló el máximo goleador de la historia de la competición.

"Estábamos en una situación que ni para arriba ni para abajo. Muy pocos podían imaginar esta situación por el club y la plantilla. Me ha pillado de sorpresa", lamentó el atacante, quien aseguró que la plantilla se agarra "a su profesionalidad y a todo lo que se puede, como la afición, amigos y empleados del club" para reaccionar.

El jugador del Elche calificó al Getafe como un equipo "de juego directo y segunda jugada" y apostó por "esperar nuestra ocasión y competir" para llevarse el partido. "El que menos errores cometa se llevará los puntos", dijo.

"Partidos fáciles nunca me he encontrado en mi carrera y tenemos que demostrar que nos jugamos más que ellos", dijo Nino. "Otra cosa es que el nivel de hace tres meses, tras cinco derrotas, no lo tenemos", concluyó.