Morenilla:Marí me preguntó sobre financiación del PP y amenazó con implicarme

València, 17 may (EFE).- El exgerente de la Epsar José Juan Morenilla ha asegurado hoy que el exalcalde de Meliana y denunciante del caso Emarsa, Ramón Marí (PSPV), le pidió datos sobre una supuesta financiación ilegal del PP en febrero de 2012 y le amenazó con implicarle en el caso si no se los daba.

Morenilla ha hecho estas declaraciones en la novena jornada del juicio por el saqueo de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo, un proceso en el que están acusadas otras veintitrés personas.

"En un almuerzo con Marí en febrero de 2011" cuyo recibo "debe estar" en la entidad de saneamiento, el socialista le pidió "datos de la financiación ilegal del PP", según Morenilla.

"Yo tenía hasta entonces una relación cordial con él; le dije que no entendía nada. Marí me dijo que teníamos que ir contra el PP o que me metería en Emarsa; le dije: tú verás", ha declarado.

También ha relatado que días después la vicepresidenta de Les Corts y también denunciante del caso, Carmen Martínez (PSPSV), presentó un escrito que recibió de forma anónima en el que se le relacionaba con Jorge Ignacio Roca Samper, "nada menos".

"Y poco después (Enrique) Arnal, que llevaba un año imputado, decide declarar y dice que (Esteban) Cuesta le contó que entregaba dinero en cajas de cartón a Morenilla, (Ignacio) Bernácer y (Enrique) Crespo", ha señalado.

A su juicio, es evidente que "Cuesta ha llegado a algún tipo de pacto con las acusaciones, ya que es el autor material de todo el fraude y se le pide menos pena que a mí, que no he obtenido beneficio patrimonial ni hay pruebas contra mí. Nada menos que catorce años de cárcel se me piden".

"Yo era el enemigo público número uno de Cuesta y Arnal. En 2008, cuando me negué a incrementar la financiación de Emarsa, Marí me llegó a decir que Cuesta me había llamado 'hijo de puta' en el consejo de administración de Emarsa", ha relatado.

Además, según su testimonio, Cuesta y Arnal le pidieron que intercediese ante la UTE que se hizo cargo de la depuradora de Pinedo cuando se liquidó Emarsa para mantener su estatus, algo que, según les advirtió, él no iba a hacer.

"Estaban acorralados por la investigación y decidieron desviar la mirada hacia otros", ha insistido.

Preguntado por el supuesto uso de tarjetas de crédito cedidas por Roca para repartirse los sobrecostes facturados a Emarsa, Morenilla ha lamentado que no consten en la causa las grabaciones de los cajeros donde supuestamente se realizaron las extracciones y ha negado haber dispuesto de esas tarjetas.

Sobre las dieciocho extracciones que según consta en la causa se realizaron en Meliana, su localidad de residencia habitual, ha indicado que "hay otras personas relacionadas con este proceso que también viven ahí".

También ha atribuido a otros procesados, como Cuesta, otras extracciones que según se sospecha pudo realizar él, como las hechas en Dénia y Zaragoza.

"En la época en la que se hicieron extracciones en Dénia, Cuesta solía visitar el hotel Marriott, y la de Zaragoza se hizo en un cajero muy cercano al hotel Alfonso y hotel Oriente, donde a Cuesta le gustaba ir a costa de todos los valencianos", ha agregado.