Enrique Crespo responsabiliza a la Emshi del "descontrol" en Emarsa

València, 17 may (EFE).- El expresidente de Emarsa Enrique Crespo ha atribuido hoy a la Entidad Metropolitana de Saneamiento Hídrico (Emshi) el "descontrol" en la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo.

En la novena sesión del juicio por el desvío de más de 20 millones de euros, Crespo ha negado a la fiscal haberse reunido nunca con el director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, y ha explicado que él recibía la misma información sobre Emarsa que el resto de consejeros.

En este sentido, ha considerado que tenían "la misma responsabilidad y poderes" los entonces vicepresidentes Ramón Marí (entonces alcalde de Meliana por el PSPV) y Manuel Corredera (alcalde de Mislata por el PP), y también al exgerente Esteban Cuesta".

"Si hubiese querido esconder algo no hubiese propuesto que los vicepresidentes tuviesen los mismos poderes que yo", ha asegurado.

También ha puesto el foco sobre el interventor de la Emshi, que a su juicio "no comprobó donde iban los fondos públicos".

"Yo estaba confiado en que él lo veía todo correcto, tenía un interventor, un gerente y auditores... qué control iba a hacer yo", ha agregado.

Crespo, según su testimonio, supo por Cuesta que en Emarsa había problemas para pagar las nóminas "porque la Conselleria no reconocía ciertos puestos de trabajo, había salarios muy elevados que se recogían en el convenio colectivo, y los puestos de trabajo se heredaban".

"Era una empresa política, con remuneraciones muy elevadas, había incluso un plus por el olor pestilente de la planta", ha afirmado el expresidente de Emarsa, quien ha asegurado que no conoció el supuesto fraude hasta que se abrió una investigación judicial.

Según su testimonio, la empresa fue objeto de especial atención política los años anteriores a la celebración de la Copa del América de vela de 2007 porque la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, "tenía miedo de que junto a los veleros de cientos de miles de euros hubiese algunas heces".

Sobre la liquidación de la empresa, ha asegurado que fue decisión del entonces conseller Juan Cotino, que "creía que privatizando la empresa se podía conseguir un ahorro importante" y que fue la concejala del PP de València María Ángeles Ramón-Llin quien se lo comunicó.

Preguntado por quién le informó de que la Epsar había autorizado un incremento de financiación para la gestión de los lodos de Emarsa Crespo ha respondido que se le dijo en la comisión de seguimiento (conjunta con la Epsar), pero previamente se había tratado en una comisión técnica de la que no formaba parte.

El también exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia ha reconocido haber cargado a Emarsa comidas de la Junta Fallera de Manises "a petición del presidente de la agrupación local de fallas".

"La falla municipal se pagaba con aportaciones privadas. Me pidieron si podía hacer una aportación y cuando respondí que sí ya se había cerrado el cupo, así que el presidente me propuso pagar unas comidas. Yo le dije que siempre que quedase constancia de que pagaba Emarsa no había problema".

Preguntado por qué la empresa encargaba alrededor de 50 regalos para los consejeros cuando sólo había 18 miembros, Crespo ha dicho que muchos consejeros "principalmente Ramón Marí, me pedían más para sus compromisos personales".

En este sentido, también ha reconocido que recibió en el Ayuntamiento de Manises varias cajas de Navidad con obsequios que él repartía a alcaldes, pero que en todos los casos eran "compromisos de Emarsa".

En referencia a la ausencia de gastos ordinarios de manutención, calzado, gasolina o comida en sus cuentas, Crespo ha afirmado que él destinaba sus ingresos como cargo público al pago de hipotecas y que de los gastos diarios se encargaba su mujer.

Por otra parte, ha atribuido a regalos de su suegro varios ingresos en efectivo (42.000 euros) realizados en sucursales donde también se realizaron extracciones con las tarjetas que supuestamente le facilitó otro de los procesados para cobrar mordidas.

Finalmente, la fiscal ha preguntado por varias transferencias que recibió en sus cuentas por 170.000 euros que destinó a cancelar créditos, a lo que Crespo ha respondido que "si es una transferencia se podrá seguir el rastro", sin dar más detalles.

Crespo deberá responder mañana a las preguntas del resto de acusaciones y a las defensas.