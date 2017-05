Ayuntamiento València teme pérdida de ingresos por sentencia sobre plusvalías

València, 17 may (EFE).- El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Ramón Vilar, ha advertido hoy que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el impuesto de plusvalías "podría suponer una importante pérdida de ingresos para los ayuntamientos".

En un comunicado, ha precisado que en 2017 se contempla una previsión de ingresos de 32,5 millones de euros, cifra superior a la de 2016 en 9,5 millones de euros, un 41,3 por ciento más.

Vilar se ha referido a la decisión del TC de considerar que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo".

De acuerdo con este dictamen, los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble.

Vilar ha declarado que la sentencia "no por ser esperada, es menos preocupante a falta de un análisis más profundo de la misma" ya que, ha advertido, "podría suponer una perdida cuantiosa de ingresos a las entidades locales".

"En el Ayuntamiento de València estamos cuantificando lo que podría suponer en términos tributarios esta sentencia", ha asegurado.

De hecho, Vilar recordado que planteó en la Comisión de la de Hacienda y Financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias que "independientemente del futuro, los Ayuntamientos deberán solicitar que el Estado abone la totalidad de las posibles devoluciones".

"Vamos a apelar a la responsabilidad del legislador, ya que los Ayuntamientos hemos estado liquidando este impuesto con arreglo a lo legislado y con rigor jurídico-económico acorde con nuestro marco actual de financiación local", ha sentenciado.

No obstante, ha adelantado que al "no haber solicitado revisión catastral en los últimos años el impacto no será tan grave como hubiera sido si se hubiera producido la citada revisión".

Asimismo, el concejal se ha referido a la última reunión de la Comisión de la FEMP, donde ya se abordó esta posibilidad y ha recordado que causó "enorme preocupación entre sus miembros por la merma de ingresos que va a suponer la nueva formulación a la que se verá abocada el impuesto de plusvalía".

Según Vilar hay una petición "unánime" de que se aborde con "profundidad" cuáles van a ser "las consecuencias de futuro de esta sentencia".

En este sentido, ha apuntado que desde los Ayuntamientos "nos hemos de plantear si el actual impuesto queda invalidado para solicitar del Estado qué alternativas puedan plantearse y evitar los déficit que se producirán por falta de ingresos en este concepto".