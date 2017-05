El alcalde pide que ningún partido patrimonialice la imagen de M.Hernández

Alicante, 17 may (EFE).- El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE, ha pedido al resto de partidos que eviten "hacer patrimonio" de la imagen del Miguel Hernández, a raíz de la polémica por la inclusión de una fotografía del poeta en el cartel anunciador de la feria taurina de las Hogueras de San Juan'2017.

Echávarri dirige la ciudad al frente de un tripartito con Guanyar Alacant (formado por EU-IU, Podemos e independientes) y Compromís, y ayer la junta de gobierno local no aprobó el cartel taurino anunciador que destaca la figura de Miguel Hernández y el 75 aniversario de su muerte, ni la programación de corridas por el voto contrario de sus socios de gobierno.

Sin embargo, hoy se ha convocado de urgencia otra junta de gobierno en la que Compromís ha rectificado al cambiar el sentido de su voto, y su abstención (unida al sí del PSPV-PSOE y al rechazo de Guanyar) ha permitido que el cartel y la programación recibieran luz verde.

Después de que ayer el portavoz municipal y de Compromís, Natxo Bellido, manifestara que "personalmente" no le gusta el cartel porque aparece la figura y algunos versos de Miguel Hernández, el alcalde ha opinado que a él sí le "gusta".

"A mí me gusta. Estéticamente es bonito y tiene la autorización de la familia, sus herederos, que son los dueños de la imagen del poeta", ha subrayado antes de añadir que, además, dicho cartel cuenta "con la felicitación expresa de la nieta, que ha dicho que les ha encantado".

"Por lo tanto aquí ya ninguno somos nadie para hacer patrimonio nuestro de la imagen de Miguel Hernández", ha advertido.

En cuanto a la programación de corridas, del 21 al 25 de junio con figuras del toreo como Enrique Ponce, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Julián López "El Juli" o Cayetano Rivera, el alcalde ha explicado que ayer "no había ninguna justificación para decir no", tal y como hicieron Guanyar y Compromís.

Esto es así porque, ha proseguido Echávarri, existe un contrato en vigor con la promotora y el ayuntamiento debe respetarlo, por lo que dudar de si habrá corridas o no el próximo mes es un "debate estéril".

Incluso, ha adelantado que una vez que expire dicho contrato la postura del PSPV-PSOE será prorrogarlo o volverlo a licitar ya que su formación defiende "que siga habiendo festejos (taurinos) en la ciudad".

Ha destacado el impacto económico que tiene la feria taurina de las Hogueras en la ciudad y ha puesto como ejemplo que la corrida del pasado año con José Tomás supuso unos ingresos extras para el sector turístico de unos 8 millones de euros ("se llenaron los hoteles").

Preguntado por las diferencias con sus socios de gobierno por esta cuestión, Echávarri ha rechazado entrar en el fondo ya que desde hace tiempo que no se refiere a "cuestiones internas" del equipo de gobierno: "Ayer no se aprobó y hoy se ha aprobado, y no hay más".

"Interpreto mi postura, que es la misma ayer y hoy: Hay un contrato que cumplir y un trámite que evacuar" después de que pasara con éxito por la comisión taurina, por lo que "no había ninguna justificación ayer para decir no".