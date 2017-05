Soler: "Es el día más especial de mi vida"

Valencia, 16 may (EFE).- El centrocampista del Valencia, Carlos Soler, quien hoy ha firmado hoy su ampliación de contrato hasta el año 2021, señaló en declaraciones facilitadas por el club que hoy es probablemente el día más especial de su vida.

El joven canterano, que este año se ha asentado en el primer equipo tras la llegada al banquillo de Voro, ha sido la noticia más agradable en una complicada temporada para el Valencia.

Su significativa irrupción ha provocado que el Valencia también le mejore su contrato y ascienda su cláusula de rescisión hasta los 80 millones de euros.

"Este año ha sido muy bonito para mí, he subido de categoría muy rápido. Me he sentido muy bien con mis compañeros, que desde el principio me acogieron muy bien. Estoy muy contento por seguir vinculado al Valencia, que es lo que siempre he querido. Es uno de los días más especiales sino el que más", aseguró.

El futbolista recordó que "desde pequeño he sido del Valencia. Entré con 7 años y ahora tengo 20, y con este nuevo contrato espero seguir vinculado muchos años al club que siempre he querido, que siempre he venido a animar y estoy súper contento", agregó.

El centrocampista reconoció que la afición del Valencia siempre le ha tratado muy bien y apuntó que siempre se ilusiona cuando gente de la cantera se asienta en el primer equipo.

"Al ser un chico de la casa todo el mundo tiene esa ilusión. Cuando era pequeño si veía gente cantera que salía, la gente se emociona más porque aquí se siente mucho ser de la casa. Estoy muy contento por la afición que me ha tenido un cariño muy especial durante la temporada", apuntó.

Por último, el futbolista se mostró optimista de cara a la próxima temporada, tanto a nivel colectivo como particular. "Ser un jugador de la primera plantilla conlleva una responsabilidad muy grande pero seguro que tanto club como yo damos la talla", indicó.

"Espero que confíen en nosotros, el año que viene esperemos que sea un gran año y vamos a dar todo para dejar al club donde merece, que es ahí arriba", concluyó.