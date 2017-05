Sepulcre desmiente a Skyline y duda de la objetividad de la auditoría

Elche , 16 may .-José Sepulcre, ex presidente del Elche y uno de los máximos accionistas individuales del club ilicitano, ha emitido este martes un comunicado en el que desmiente que haya negociado la venta de sus acciones con el grupo Skyline y cuestiona la objetividad de la firma auditora BDO.

Skyline, grupo británico-catarí y adjudicataria del préstamo que concede la mayoría accionarial del Elche, anunció ayer, también en un comunicado, que había roto las negociaciones con Sepulcre para comprar sus acciones y así poder desbloquear institucionalmente al club.

Además, el grupo también denunciaba que, pese a ofertar un precio por encima de mercado, Sepulcre rechazó en dos ocasiones la propuesta a la espera de que la junta de accionistas aprobara el cambio de deuda por acciones para vender su paquete a un grupo inversor de compra-venta de futbolistas.

Sepulcre, que abandonó la presidencia del club en abril de 2015, mes y medio antes de que se consumara el descenso administrativo, aseguró en el comunicado de Skyline es un "engaño" realizado con "mala intención" en un momento "crítico" para el Elche frente a lo que no debe guardar silencio".

"Todo el comunicado de Skyline es mentira. Nunca he mantenido negociación alguna con Skyline, ni los conozco de nada", afirma el ex presidente, quien añade que la multinacional no le ha merecido "credibilidad alguna".

En el texto, Sepulcre recuerda que el Consejo Superior de Deportes, a instancias de la Liga de Fútbol Profesional, ordenó en agosto de 2014 un informe de determinados aspectos económicos del Elche a la empresa BDO Auditores SL, "que lo finalizó en noviembre de 2014 incluyendo en su titulación que se trataba de un Informe de Auditoría Complementaria cuando no era una Auditoría, ni uno de sus firmantes era Auditor".

"Eran cuentas provisionales que no habían sido formuladas por el consejo (ni por lo tanto Auditadas, ni presentadas en Registro)", defiende el ex presidente, quien desveló que el pasado 4 y 5 de mayo los peritos de BDO admitieron en su declaración en el juzgado que su informe "no es Auditoría".

Además, Sepulcre asegura que la firma auditora tiene una "relación profesional de colaboración con la Liga" e "intereses en el Fútbol Profesional", con algunos de sus miembros en los consejos de clubes de Segunda.

En este sentido, José Sepulcre recuerda que BDO fue contratada por el IVF como empresa encargada de valorar las ofertas que se realizaron en el proceso de venta de las acciones del Elche tras el que Skyline resultó elegida.

"En la declaración del día 4 de mayo se le exhibió a uno de los peritos de BDO un documento que me envió por mail un abogado del departamento jurídico en el que, en representación de Skyline, me hacía una oferta de compra por mis acciones", señala.

Sepulcre recuerda que el informe de BDO fue causa de "apertura de un expediente sancionador al Elche y a su consejo que, al parecer, fue resuelto en mayo de 2015 por el TAD; y digo al parecer porque a día de hoy no ha sido notificado a ninguna de las partes sancionadas".

"Los accionistas y aficionados del Elche valorarán si es correcta la actuación de BDO en todos estos hechos (informe, valoración de ofertas, representación de intereses de la empresa mejor valorada)", concluye José Sepulcre.