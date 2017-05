Puig:tras domingo habrá espacio para quien quiera trabajar con buena voluntad

Santurtzi , 16 may .- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que después del domingo el PSOE empezará "una nueva etapa" en la que "va a haber espacio para todos los que quieran trabajar con buena voluntad".

Durante una visita al Puerto de Bilbao y a preguntas de los medios, el también secretario general del PSPV-PSOE Puig se ha referido al debate de ayer entre los tres candidatos a la secretaría general del PSOE que, según ha comentado, no pudo ver "en su totalidad".

Ha considerado normal que "en una situación de competencia" hubiera "algún elemento de crispación", pero ha destacado que al final fue un debate en el que "cada uno mostró quién es, cómo es y qué representa".

"Cuando pase el día de la elección habrá que trabajar juntos desde una posición de sensatez y de utilidad para los ciudadanos porque un partido no es un fin en sí mismo. A veces en el debate de ayer parecía que para algún contendiente fuera así, pero no es así. Un partido es útil para la sociedad o no tiene demasiado sentido", ha manifestado.

Ha destacado que el PSOE es "muy importante para España" y para la "democracia", por lo que ha considerado necesario que el partido piense "en el interés general" y "de qué manera puede contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos".

Puig ha asegurado que no hay riesgo de que el PSOE vaya a "desaparecer" y aunque ha lamentado que haya habido "demasiado insulto" en la campaña, ha afirmado que después del domingo "empezará una nueva etapa" en la que "va a haber espacio para todos los que quieran trabajar con buena voluntad".

El president de la Generalitat ha considerado que hay que "reconstruir el proyecto del PSOE" para que "sea realmente una alternativa a la derecha y, a partir de ahí, que seamos capaces de generar un proyecto de amplia mayoría para España".