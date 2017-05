Pagar 9,5 millones por obras no ejecutadas prueba la incapacidad del PP

València, 16 may (EFE).- El portavoz del grupo socialista en Les Corts, Manolo Mata, considera que pagar 9,5 millones de euros por obras no ejecutadas es "una barbaridad" que demuestra la "incapacidad para gestionar" del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) y de su presidenta, Isabel Bonig.

Mata se ha referido así en un comunicado al pago de 9,5 millones que el Consell tendrá que realizar a la UTE adjudicataria para la construcción del tramo de Autovía en la CV-95 a la altura de Orihuela "por el hecho de que no se hizo ningún tipo de actuación".

El grupo socialista ha presentado una pregunta oral en pleno para que la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, detalle la situación en la que se encuentra el proceso judicial.

Además, acusa al Partido Popular de "tener la desfachatez de exigir ahora al nuevo Consell que impulse la CV-95 cuando fueron ellos quienes la paralizaron unilateralmente"

"Con la falta de inversiones que tenemos y la escasa financiación con la que contamos que tengamos que pagar ahora 10 millones de euros a unas empresas por no hacer ningún trabajo demuestra la incapacidad del PP para estar al frente de los recursos públicos valencianos", ha reiterado el dirigente socialista.

Mata ha recordado que cinco años después de que se "adjudicaran las obras y de que no se llevara a cabo ninguna actuación, fue la propia Bonig la que de forma unilateral rescindió el contrato argumentando reducción del tráfico en el área y, por tanto, asegurando que no era necesaria su construcción".

Por ello, ha responsabilizado de forma directa a quien fuera exconsellera de Infraestructuras con el PP de esta sentencia "que agrava todavía más la ya difícil situación de la Generalitat y nuestra capacidad inversora".

"El PP no sólo no ejecutó obras, no invirtió en infraestructuras y nos saqueó, sino que además su nefasta gestión durante 20 años está minando la capacidad de actuación del actual Gobierno, que tiene que ir pagando las multas y sentencias derivadas de sus imprudentes decisiones", ha indicado el portavoz socialista.

Para el PSPV "el colmo es que, además, hace un año tuvieran la desfachatez de presentar una PNL para exigir al Consell que llevara a cabo la construcción de la nueva autovía y diera solución a esta área".

Mata ha acusado a sus diputados de "mentir claramente a los ciudadanos" al asegurar en sede parlamentaria que "las obras no se llevaron a cabo porque las empresas habían entrado en quiebra, cuando en ningún momento ellas fueron responsables de la decisión de paralizar el proyecto".

Por ello, el diputado de la Vega Baja Manolo Pineda ya ha registrado una pregunta oral en pleno para que la consellera Salvador "dé todas las explicaciones pertinentes acerca del estado en el que se encuentra el proceso judicial y explique a qué se debe la sentencia".

Además, ha asegurado que pedirán "las explicaciones pertinentes para que Bonig aclare cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar una decisión imprudente cuyas consecuencias tenemos que pagar todos los valencianos".

"Ahora nos ha quedado más claro que cuando hablan de que el Consell no sabe gestionar están definiendo y describiendo su forma de gobernar", ha asegurado Manolo Pineda.