Morenilla: Yo no era el hombre orquesta de la Epsar, Bernácer me engañó

València, 16 may (EFE).- El exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) José Juan Morenilla ha asegurado hoy ante el tribunal del caso Emarsa que su subordinado Ignacio Bernácer "fue corrompido" y le "engañó" y ha negado ser el "hombre orquesta": "yo tenía mis funciones y Bernácer las suyas".

Morenilla ha realizado estas declaraciones en la octava sesión del juicio por el saqueo de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo.

"Teníamos 450 depuradoras en la entidad de saneamiento, no podía estar en todas las actividades. Bernácer me informaba, sobre todo, cuando había problemas. Él tenia suficiente autonomía, emitía pagos, estudiaba costes y negociaba convenios", ha indicado.

Ha reconocido que trabajó como jefe de planta de la depuradora de Igualada (Barcelona), localidad en la que también trabajó y residió otro de los principales acusados, Jorge Ignacio Roca Samper.

Preguntado por la fiscal si había sido afiliado a algún partido, Morenilla ha respondido que no, pero posteriormente la representante del Ministerio Público ha hecho público un canon abonado al PP.

"Perdón por el lapsus. Yo jamás he sido afiliado a ningún partido, pero a todos los gerentes o altos cargos en aquella época se les obligaba a pagar la cuota del partido. A mí me obligaron a pagar la cuota (posteriormente ha indicado que fue el exconseller José Ramón García Antón, quien lo hizo), y creo que la dejé de pagar en 2009 o 2010. Si figura en mis cuentas, fue así", ha agregado.

Morenilla, que se enfrenta a una petición de condena de 14 años, ha negado de forma reiterada que tuviese competencias a la hora de aprobar los presupuestos de cada depuradora o en la supervisión del destino de los fondos que aportaba la Epsar, sino "sólo del buen funcionamiento" de las instalaciones.

"Nosotros pagábamos una retribución por la explotación de acuerdo a una cuantificación técnica, y era Emarsa la que distribuía el dinero en función de sus criterios", ha asegurado el exgerente de la Epsar, quien ha atribuido a su subordinado Ignacio Bernácer y al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, el haber negociado el incremento de costes de gestión y del tratamiento de los lodos.

"La de Pinoso era una depuradora más, apenas un 3 % del presupuesto anual de saneamiento, que alcanzaba los 450 millones", ha asegurado.

"No podía pensar que en una empresa pública, que tenía su interventor, su secretario, se podía producir ese fraude. Yo tenía, además, total confianza en la profesionallidad de Bernácer. No me explico cómo llegó que se debía pagar más de 40 euros por tonelada de lodo", ha afirmado este exalto cargo del Consell, que como tal percibía 56.000 euros anuales.

Morenilla ha criticado en varias ocasiones al dirigente socialista Ramón Marí, consejero de la Emshi y acusación popular en el caso, por "haber cobrado más de 30.000 euros por asistencia a los consejos, además de haber recibido regalos".

"Él pretendía que la Epsar aportase 60 millones de euros al año a Emarsa", ha agregado.

Preguntado por qué contrató una caja de seguridad en un banco que visitó en 29 ocasiones y que mantuvo abierta hasta días antes de iniciarse la investigación judicial, Morenilla ha respondido que guardaba allí documentación relativa a una tesis doctoral para el control del proceso de depuración que pensaba que iba a dar como fruto una patente, pero que no fue así; "era un gasto inútil y la cerré".

Sobre la escasa actividad de sus cuentas corrientes durante los años del saqueo ha explicado que los gastos relativos a alimentación, ropa o calzado de sus dos hijos se cargaban a la cuenta de su mujer, y que "en la administración los sueldos son pequeños y hay poco tiempo para gastar el dinero".

"Tenía -ha agregado- unas cuantas plazas de garaje alquiladas con las que me sacaba 300 o 400 euros mensuales, tenía coche de empresa y los gastos diarios pagados, suficiente para ir tirando", ha añadido.

En su declaración ha insistido en el acta de una comisión de seguimiento del convenio de Emarsa en la que se negó a incrementar la financiación. "Si hubiese estado en el fraude por qué me iba a oponer? hubiésemos cobrado más", ha agregado.

El abogado del PSPV le ha reprochado que se mostrase orgulloso de haberse opuesto a una mayor financiación de Emarsa en 2008 y previamente haberse desentendido de la autorización de los incrementos anteriores.

La intervención de Morenilla continuará en la sesión de mañana, la novena, con la respuesta a las cuestiones que planteen las defensas y posteriormente la declaración del expresidente de Emarsa, Enrique Crespo.