Mañana, intervalos de nubes altas y temperaturas sin cambios en la Comunitat

València, 16 may (EFE).- La Comunitat Valenciana registrará mañana intervalos de nubes altas, y no se descartan brumas y bancos de niebla costeras por la mañana, el viento será de componente este flojo y las temperaturas no experimentarán cambios.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy se producirán intervalos de nubes altas, sin descartar brumas y nieblas costeras por la mañana, el viento será variable flojo con brisas y las temperaturas, sin cambios.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón 17 y 26 grados

Valencia 18 y 25 grados

Alicante 17 y 26 grados

Pronóstico marítimo:

-------------------

En las aguas costeras de Castellón, viento variable 1 a 2. Rizada. Bancos de niebla. Visibilidad regular a buena, ocasionalmente mala.

En Valencia, viento de componente este 2 a 3, temporalmente variable. Rizada. Bancos de niebla. Visibilidad regular a buena, ocasionalmente mala.

En la costa de Alicante, viento del este y nordeste 2 a 3, arreciando a 3 a 4 por la mañana. Rizada a marejadilla. Visibilidad regular a buena.