El Rototom estrena en Castellón su gira europea de presentación de 2017

Benicàssim , 17 mar .- El macroconcierto gratuito que Green Valley ofrecerá el próximo día 25 en la Magdalena de Castellón abre el calendario de las fiestas especiales del Rototom Sunsplash para presentar su próxima edición en Benicàssim, del 12 al 19 de agosto.

El certamen reggae ha programado fiestas especiales en diferentes ciudades europeas, como Bergamo, Londres, Barcelona o València.

Castellón será la primera parada de esta gira especial, que llevará la mejor música reggae a diferentes ciudades de España y Europa, han destacado desde la organización.

El recinto de conciertos de Castellón acogerá el próximo sábado, coincidiendo con las fiestas de la Magdalena, un macroconcierto gratuito que contará con las actuaciones de Green Valley, Iseo & Dodo Sound, Bandits, el DJ Michele Poletto y la batucada Alto Palancia.

Durante los próximos meses, la caravana del reggae también pasará por la ciudad italiana de Bergamo (30 de abril) con un evento en el que actuarán Protoje, Sevana, Jakala y I Trees Sound.

Otros destinos ya confirmados son Tarragona (19 de mayo), con Lyricson, One Blood Sound y Adala ft King Siva; o el evento especial que Alpha Blondy, Iseo & Dodo Sound and The Mousehunters, Funkiwis y la batucada Borumbaia ofrecerán en València (7 de julio) y Madrid (9 de julio).

Además de otros destinos, como Londres, Barcelona o Mallorca, el Rototom Sunsplash también estará presente en festivales como el Barcelona Dub Gathering (14, 15 y 16 de abril), el Formigues Fest de Benicàssim (14 de mayo); el Nowa Reggae de Vilanova i la Geltrú (14 y 15 de julio) y el Arrancapins de Castellón (23 de julio).

El calendario de eventos se completará en las próximas semanas con nuevos conciertos en más ciudades, tanto de España como de Europa, han indicado las mismas fuentes.