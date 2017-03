PP pide menos impuestos para que la Comunitat no repela las inversiones

Castellón, 17 mar (EFE).- El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha presentado hoy en Castellón la ponencia económica que se debatirá en el congreso regional del partido del 1 y el 2 de abril y que defiende que la comunidad sea "un imán" para las inversiones y "no un repelente".

Según ha destacado el responsable en materia económica del PPCV, Rubén Ibáñez, la ponencia "La Ruta de las oportunidades", presentada hoy junto a Juan Fuster, encargado de la parte de administración local, y Juan José Berenguer, de Infraestructuras, se centrará en "apostar por más libertad y menos impuestos".

"Queremos que la Comunitat Valenciana sea un imán para las inversiones y no un repelente, como ocurre ahora con el Pacte del Titànic", ha manifestado Ibáñez.

La ponencia económica es una "enmienda a la totalidad al escenario actual" que suponen las políticas "intervencionistas" de la Generalitat.

El eje de la misma "será la libertad de las personas y los emprendedores" para llevar adelante sus proyectos empresariales y personales y puedan crear empleo, según Ibáñez, que añade que es necesario "acabar con las prohibiciones, limitaciones e imposiciones" por parte del Consell.

El PPCV apuesta por "una administración más reducida, que libere grasa para ganar músculo", que será la manera de que se puedan bajar los impuestos para que los ciudadanos dispongan de más recursos, ha explicado.

Los populares apuestan por suprimir el impuesto de sucesiones y armonizar los de patrimonio y transmisión patrimonial a diversas escalas, según la disponibilidad económica de los contribuyentes.

Al mismo tiempo, Ibáñez ha anunciado el "rechazo total" del PPCV a la tasa turística.

Frente a una economía dirigida desde la Generalitat, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana apuesta por los sectores productivos para dar valor añadido al tejido. "Las inversiones se miden ahora por ideología, no por rentabilidad. No puede ser que la Administración diga lo que sí y lo que no se puede hacer", ha manifestado Ibáñez.

Por su parte, Juan Fuster ha incidido en que el PPCV defiende las administraciones locales y diputaciones como "las más próximas a los ciudadanos" y ha reivindicado una financiación justa también para ellas en paralelo al cambio en el sistema de financiación autonómica.

Los populares aseguran que las diputaciones "son la garantía de igualdad y el antídoto a la división entre habitantes de primera y segunda".

El alicantino Juan José Berenguer será el encargado de redactar la parte de infraestructuras de la ponencia política como "un elemento vertebrador y generador de aumento de capacidad exportadora", que se basa en tres ejes: el Corredor Mediterráneo, el Tren de la Costa y Agua.