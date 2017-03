El Gobierno aprueba el relevo de Zugaza por Falomir al frente del Prado

Madrid, 17 mar (EFE).- El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el nombramiento de Miguel Falomir al frente del Museo del Prado, en el que sustituye a Miguel Zugaza, según ha anunciado en rueda de prensa el portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo.

El Gobierno, ha añadido el ministro, agradece a Miguel Zugaza "la labor que ha realizado todos estos años" al frente de la principal pinacoteca del país, a la que se incorporó en 2002.

Zugaza (1964), que dirigirá desde el próximo lunes el Museo de Bellas Artes de Bilbao, anunció a finales de noviembre que un año antes había decidido que quería volver con su familia a su casa, en su Durango natal (Vizcaya), pero que había esperado a que la situación política en España, y en el País Vasco, se "estabilizara" hasta hacerla firme.

Tras su anuncio se desencadenó en el museo, tal y como establecen sus estatutos, el proceso de designación de sustituto.

Una comisión ad hoc propuso al Pleno del Patronato que fuera el adjunto de Zugaza, Miguel Falomir, su sustituto y ese organismo aprobó, por unanimidad, su designación el pasado miércoles.

Una vez aprobado el Pleno del Patronato, el Consejo de Ministros debía ratificar hoy la decisión de nombrar a Falomir y el cese de Zugaza.

Falomir Faus (València, 1966), doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universitat de València, era desde 1997 jefe del departamento de Pintura Italiana del Renacimiento y desde 2015 director adjunto de conservación e investigación del Museo, un puesto en el que sustituyó a Gabriele Finaldi.

En sus veinte años en la pinacoteca, ha liderado "un importantísimo avance" en los estudios sobre las colecciones de pintura italiana del Renacimiento del Prado.

Ha sido responsable de los proyectos de "importantes restauraciones" así como de la organización de exposiciones temporales como las dedicadas a Tiziano, Tintoretto, El retrato del Renacimiento, El último Rafael o Las Furias.

El reconocimiento internacional en su ámbito de especialización le llegó con su nombramiento, de 2008 a 2010, como Andrew Mellon Professor del CASVA (Center on Advanced Studies in the Visual Arts de la National Gallery de Washington).

Actualmente se encuentra culminando la edición del catálogo razonado de Tiziano en el Prado y durante estos dos últimos años ha dirigido con éxito las áreas y departamentos de conservación del Museo, enclavados en su Centro de Estudios en el Casón del Buen Retiro.