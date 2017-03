Chechu y Nieto se perfilan como novedades en el once ante el Espanyol B

Alicante, 17 ene (EFE).- Los futbolista Chechu Flores y Miguel Ángel Nieto se perfilan como novedades en la alineación del Hércules para afrontar el encuentro de este domingo ante el Espanyol B en el estadio Rico Pérez.

Chechu recibió el alta médica esta semana tras superar una lesión fibrilar en el gemelo y el técnico Carlos Luque ha dejado entrever que echará mano del jienense para intentar superar al filial del Espanyol.

"No nos podemos guardar nada. Si alguien no jugó ante el Prat fue porque el médico no le había dado el alta", ha comentado.

Luque ha defendido que Chechu es "un jugador importante en esta categoría y en alguna superior" pero ha advertido de que "no se le puede cargar toda la responsabilidad" de darle la vuelta a la mala trayectoria del equipo.

"Todos debemos dar un paso al frente", ha recalcado Luque, que ha valorado, en cualquier caso, que "Chechu es distinto a los demás, de los pocos capaces de asimilar el dolor y rendir al cien por cien".

También apunta a titular en el extremo derecho el madrileño Nieto, al que los problemas físicos a lo largo de la temporada no han permitido tener continuidad en las alineaciones y rendir a su máximo nivel.