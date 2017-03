Suspenden los tres conciertos acústicos en la falla municipal por seguridad

València, 16 mar (EFE).- El Ayuntamiento de València ha suspendido hoy, por motivos de seguridad, los tres conciertos acústicos de La Habitación Roja, Smoking Souls y Tórtel que se habían programado entre hoy y el sábado en el interior de la falla municipal como ambientación musical para quienes la visitaran.

En un escueto comunicado, el consistorio ha informado de que a instancias de la Concejalía de Protección Ciudadana se ha decidido suspender esta actividad que el área de Cultura Festiva anunció el pasado martes y había previsto como alternativa al espectáculo de luz y sonido del año pasado para "fortalecer una programación festiva plural".

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha explicado a EFE que "no había notificación formal del concierto" y la situación era "complicada por seguridad y autorizaciones", por lo que, ante su exposición en la Junta de Gobierno Local de hoy, "el alcalde ha tomado la decisión de suspenderlos".

"Me parece que ha sido lo correcto porque lo primero es garantizar la seguridad", ha apuntado para resaltar que, "en las actividades oficiales de Fallas no constan conciertos musicales" y, por lo tanto, no han sido valorados por la Junta de Protección Civil.

Ha explicado que hace dos días recibió una nota interna en la que pedía a su departamento "actuar" ante las posibles aglomeraciones por los conciertos acústicos programados en la falla municipal y ha considerado que si se trataba de un acto que iba a concentrar a mucha gente debería haber pasado por la Junta de Protección.

"Requiere determinada seguridad, salidas de emergencias y determinadas actuaciones que en dos días no se pueden hacer", ha explicado y ha incidido en que "la Policía Local no es un recurso infinito y, según la Junta de Protección, hay una prioridad, que es la Ofrenda".

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha asegurado que respeta la decisión porque "lo primero es la seguridad", aunque ha indicado que tenían prevista seguridad privada y ambulancias "pero Seguridad Ciudadana ha considerado que no era suficiente".

Ha recordado que la amenización musical ha estado presente en las fallas de Manolo García desde hace unos años y esta vez les había "parecido oportuno hacerlo en directo" para variar y que no fuera música "enlatada" y una proyección de láser.

"Ayer parece que todo estaba claro pero hoy se han vuelto a pronunciar al respecto y han tomado esta decisión", ha apuntado Fuset, que ha lamentado la suspensión de los conciertos acústicos y ha pedido disculpas a los grupos y a los seguidores.

Fuentes de Cultura Festiva han explicado a EFE que no se trataba de conciertos sino de ambientaciones musicales, sin escenario, iluminación ni barras y que por tanto, no se consideraba que requiriese cumplir el protocolo de seguridad de la Junta de Protección Civil.

El cantante de La Habitación Roja, Jorge Martí, ha lamentado la suspensión del concierto acústico por problemas logísticos, de permisos o de seguridad porque tenían "muchas ganas" de hacerlo y ha afirmado que "igual lo han hecho a contrarreloj y se ha hecho más con el corazón que con la cabeza".

Ha explicado que les han notificado la suspensión cuando iban de camino al Ayuntamiento para asistir a la mascletà y ha insistido en que en este tipo de actuaciones "hay que hacerlo todo de punta en blanco y había algo que no estaba claro".

"Estamos decepcionados porque teníamos ganas de hacerlo", ha señalado Martí, para quien era un concierto "especial", en "un sitio emblemático" donde nunca se había hecho, en su ciudad y de carácter popular, donde habían previsto tocar sus mejores canciones.

El montaje, ha dicho, era "muy sencillo" por ser un acústico y no se necesitaban ni amplificadores: "El grupo ha intentado atenerse a las características del tipo de concierto, fallero, pequeño, algo acústico, cercano, nada que ver con un gran montaje; si no, no se podría hacer en el monumento".

Ha reiterado que lamentaba la suspensión porque había "una gran respuesta en las redes sociales de gente que iba a venir" y les ha emplazado a su próxima cita en el Festival de les Arts.