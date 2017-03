Puig: "Los valencianos deben poder expresarse libremente en ambas lenguas"

València, 16 mar (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado hoy que los ciudadanos "deben poder expresarse libremente en valenciano y castellano" y ha llamado a "dialogar" ante el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el requisito lingüístico en la Función Pública.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de su visita a las fallas de Blanquerías, Na Jordana y Els Furs, a preguntas de los periodistas sobre el dictamen del CJC que rechaza que el decreto del Consell que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales de la Generalitat "imponga" a los altos cargos y a los contratistas el uso del valenciano.

"Siempre hay que dialogar, pero es evidente que el objetivo final es cumplir el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano", ha afirmado Puig, que ha defendido que "todos los ciudadanos de la Comunitat puedan expresarse en libertad en valenciano y castellano".

En este sentido, ha afirmado que la intención del Consell es "que las dos lenguas sean conocidas y queridas", y ha asegurado que no busca "que la lengua sea un conflicto", aunque ha considerado que "no se puede querer lo que no se conoce".

"Todos los ciudadanos tienen derecho a emplear cualquiera de las dos lenguas, ese es el objetivo en la Administración y sobre todo en la educación; lo que queremos es que al final de todo el recorrido escolar los niños sepan castellano, valenciano e inglés", ha añadido.

A su juicio, los alumnos de hoy "saben castellano, pero muchos no saben valenciano y casi ninguno inglés", y ha considerado que "eso es lo que se debe conseguir cambiar desde el diálogo".