Las Naves, Berklee y la ONU promueven la igualdad en la industria musical

València, 16 mar (EFE).- El centro de innovación Las Naves de València colabora con una iniciativa del campus de Berklee en València y el Fondo de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU que pretende promover la igualdad de género en la industria musical.

Diversos profesionales influyentes en la industria musical desarrollarán un taller el próximo miércoles con el objetivo de detectar y establecer prácticas para promocionar la diversidad y lograr la igualdad de género en este sector, han informado fuentes de la organización en un comunicado.

La cita, bajo el título "Shifting the Conversation: Towards Balance in Music", tendrá lugar en el Aula Magistral del Palau de les Arts Reina Sofía desde las 11.00 hasta las 13.00 horas y transcurrirá íntegramente en inglés.

Entre los ponentes se encuentran la representante de Beyoncé, Yvette Noel-Schure; la presidenta y fundadora de PIAudio y miembro de la Academia de los Grammy, Salomé Limón; y el director artístico, productor musical y propietario de Raw Power UK, Alf Olofsson.

También asistirá la directora de International Affairs para la Fundación Musical Simón Bolívar (El Sistema) y patrona de Acción Social por la Música, Patricia Abdelnour; y el ganador de seis Emmys, que ha trabajado con artistas como Celine Dion, Britney Spears, Robbie Williams, Madonna y Alicia Keys, Pablo Munguía.

Las Naves apoya a la Berklee en este encuentro, "uno más de los diversos proyectos que el campus lleva a cabo para empoderar a las mujeres en la industria de la música", y apuesta por la celebración y el fomento de la diversidad como fuente de innovación, según las mismas fuentes.

Esta iniciativa ha sido diseñada como plataforma para inspirar a los profesionales del futuro a visualizar cambios alcanzables en la industria musical.

En particular, en este encuentro en València, los ponentes desarrollarán un taller con el objetivo de establecer prácticas para lograr la igualdad de género en este sector, y poder detectar disfunciones que frenen este objetivo.

La directora de la ODS, Paloma Durán, será la moderadora de este encuentro que precisamente promulga uno de los 17 objetivos que se han fijado dentro de la ONU para el 2030.

La entrada será abierta y gratuita tanto para agentes de la industria musical, cultural y del entretenimiento, así como a estudiantes y al público en general.