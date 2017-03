El Levante y el Girona buscarán mantener distancias sobre sus perseguidores

Madrid, 16 mar (EFE).- El Levante, líder en solitario de Laliga 1/2/3, recibe este domingo al Almería, que se encuentra en puestos de descenso, en una jornada donde destaca el Girona-Cádiz, que se presenta como el partido más apasionante.

Un Levante que está muy cerca de Primera con dieciocho puntos de ventaja sobre el tercero tratará de dar otro paso con un nuevo triunfo, en este caso ante el Almería, que acude al Ciudad de Valencia en la zona de descenso, necesitado de puntos y con la novedad de su nuevo técnico, Luis Miguel Ramis.

El estadio de Montilivi, donde nadie ha ganado al Girona esta temporada, albergará un encuentro clave, entre el segundo y el tercero, con once puntos de diferencia entre ambos.

Por lo tanto, una victoria de los gerundenses, que llevan seis encuentros sin conocer la derrota, puede ser determinante para su ascenso directo. Mientras, el Cádiz precisa mejorar su rendimiento lejos del Ramón de Carranza para afianzar aún más su puesto de promoción.

El Tenerife, que no ha conocido la derrota en sus últimos once enfrentamientos, recibe con el mismo objetivo que los cadistas a un Reus que debe volver a la senda del triunfo tras ocho partidos sin ganar para no verse metido en problemas.

Oviedo y Getafe completan la zona de promoción de ascenso. Ambos tendrán dos rivales que luchan por la salvación, Rayo Vallecano y UCAM Murcia.

El equipo de Fernando Hierro acumula seis encuentros sin perder y a su fortaleza en el Carlos Tartiere últimamente ha añadido más eficiencia en sus desplazamientos. Tratará de demostrarlo ante un conjunto rayista que no tiene más remedio que despertar para encontrar algo de luz a su complicada situación.

Mientras, el Getafe parece haber perdido algo de fuelle y, alejadas sus opciones de ascenso directo, debe asegurar la promoción. Visitará a un UCAM de Murcia al alza que trata de escapar de la zona de peligro.

Pendiente de dicho resultado estará el Huesca, situado a cuatro puntos del Geteve. El cuadro oscense que también se enfrentará a otro equipo en situación peligrosa como el Mallorca al que le urge sumar la victoria.

El Valladolid comienza a agotar sus opciones si quiere estar en la promoción. Visitará en Santo Domingo al Alcorcón, igualmente muy cerca de la zona roja tras seis partidos sin vencer pero muy peligroso en su feudo.

La situación de otro histórico como el Zaragoza es aún peor. No acaba de enganchar una buena racha que le permita subir en la tabla. Por ello, la visita del Sevilla Atlético será crucial. El filial ha encadenado nueve encuentros sin vencer y no quiere seguir cayendo para encarar la recta final de la temporada con tranquilidad.

El Nástic, que sigue escalando posiciones, recibe a un Elche que buscará cortar su buen momento y arrebatarles los tres puntos en su feudo, en el partido que abrirá este viernes la trigésima jornada.

El Mirandés, colista, tratará de dar la sorpresa en el Ángel Carro frente a un Lugo con altibajos en su juego, mientras que el Córdoba pretende confirmar su recuperación con dos victorias en casa de nuevo en El Arcángel, en esta ocasión ante el Numancia, décimo.

- Programa de la jornada 30:

. Viernes 20.00 Nàstic-Elche

. Sábado 16:00 Córdoba-Numancia

18:00 UCAM Murcia-Getafe

18:00 Lugo-Mirandés

18:00 Huesca-Mallorca

20:30 Zaragoza-Sevilla At.

. Domingo 12:00 Levante-Almería

16:00 Alcorcón-Valladolid

17:00 Tenerife-Reus