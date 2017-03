Identifican pigmentos utilizados en pinturas rupestres de Ares del Maestrat

València, 16 mar (EFE).- Un análisis paleobotánico en el que han participado investigadores de la Universitat de València ha identificado células vegetales en las pinturas rupestres de Les Dogues (Ares del Maestrat) que revelan las especies con que se creaban los pigmentos negros de esas pinturas.

Según un comunicado de la universidad, los pigmentos negros utilizados en el abrigo de Les Dogues (Ares del Maestrat) durante el Neolítico contienen carbón vegetal, descubierto a partir de las células vegetales fragmentadas de coníferas y angiospermas.

Esta es la principal conclusión del estudio "Identification of plant cells in black pigments of prehistoric Spanish Levantine rock art by means of a multi-analytical approach" publicado en la revista Plos one por los profesores de la Universitat de València Clodoaldo Roldán, Ernestina Badal, Sonia Murcia y Valentín Villaverde, y por la investigadora del Centre National de la Recherche Scientifique de França Esther López.

A través de un análisis paleobotánico, que nunca se había usado, se han podido identificar las células vegetales de angiospermas y coníferas, y detallar el proceso mediante el cual se transformaban para su utilización como pigmentos.

Según los investigadores, estas células estaban muy fragmentadas y obstruidas por una sustancia aglutinante, lo cual indica un proceso mecánico de transformación intenso mediante el cual se producía un fino polvo.

Posteriormente se mezclaba con una sustancia que no se ha podido identificar, aunque se cree que se trataba de grasa de animal o vegetal, con la cual se obtenía una mezcla gelatinosa.

Además, haciendo uso de carbón vegetal de las especies identificadas y mediante herramientas como las que tenían los hombres y las mujeres del Neolítico, como por ejemplo una maza y un mortero, el equipo investigador ha podido reproducir el posible abanico de pigmentos que usaban.

A falta de confirmar la naturaleza del aglutinante, sí se han podido recrear las posibles recetas de las pinturas neolíticas, y se ha comprobado que el abrigo de Les Dogues cuenta con dos estilos gráficos diferentes, que indican todo un periodo de tiempo, impreciso, de transmisión y reproducción de las técnicas de elaboración de los pigmentos.

El objetivo de recrear estas técnicas radica en documentar los procesos de fabricación para acercarse a cómo se ha producido la transmisión del conocimiento en las sociedades neolíticas.

La investigación está enmarcada en el proyecto "Neosocwestmed", de la Unión Europea, financiado a través de fondos para Marie Curie Actions.

Las células que se han identificado pertenecen a coníferas y angiospermas pero sus características son comunes a mucha de la vegetación propia del Neolítico levantino, como podrían ser el madroño, el lentisco, el nogal, la aladierna, el ciruelo o el cerezo.