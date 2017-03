Escribá: "Ahora no pienso en mi futuro, solo en llegar lejos con el equipo"

Vila-real , 16 mar .- El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, ha asegurado hoy que en la actualidad no piensa en su futuro -acaba contrato el 30 de junio- y que centra sus esfuerzos en "llegar lejos" con el equipo esta temporada.

"No pienso en el próximo año, entiendo que sea algo de lo que se esté hablando ahora, pero por mi parte no tengo ningún interés en el próximo año. Lo digo con firmeza. Solo me interesa que el equipo llegue lo mejor posible al final de la temporada. Y si tengo que elegir entre dejar el equipo arriba y no continuar prefiero eso, a que no logremos un gran objetivo y seguir", ha dicho en rueda de prensa.

"Realmente, lo único que me interesa es el objetivo colectivo. A los jugadores les digo siempre que el objetivo debe ser colectivo y no individual, por lo que ese debe ser el ejemplo", ha añadido al respecto.

Respecto al partido que le enfrenta mañana al Las Palmas ha declarado que al ser los que abren la jornada, en el caso de ganar puede ser "un gran fin de semana", ya que si ganan "puede ser un gran fin de semana, ya que llegaríamos al parón con tranquilidad".

Escribá asegura que afronta el partido con tranquilidad y que no comparte "esa euforia de pensar que el equipo va a ganar ya todos los partidos", ya que cuando estaban mal no compartía el pesimismo que había y ahora tampoco lo hace por el buen momento. "Hay que pensar en cada partido y en ir metro a metro", asegura.

"Creo que pensar en objetivos mayores es un error, pensemos en Las Palmas que es un gran equipo, un equipo que juega bien al fútbol y que es muy complicado ganarle. Un equipo que se asocia bien en torno al balón, que genera muchas ocasiones de gol y que tiene argumentos como demostró aquí en el partido de ida. Si le dejas jugar te complican y mucho", ha añadido.

El entrenador valenciano considera que Las Palmas querrá tener el balón como pasó en el partido de la primera vuelta y deberán evitar que suceda.

"Cuando les quitas el balón como hicimos la segunda parte aquí, ellos sufren más. Por eso esta claro que si solo piensas en defender es complicado, ellos generan muchas ocasiones y llegan mucho al área. Veo un partido de lo más complicado", ha explicado.

También ha comentado la situación de Cheryshev. "Lo de Denis es mucho más duro que una lesión grave, al final cuando es un lesión grave el futbolista se mentaliza de ello, de lo que le espera y se centra en esa recuperación pero lo suyo es una situación que desespera, son pequeñas lesiones y recaídas que le han impedido jugar", ha indicado.

Además, ha hecho referencia al hecho de que el Mónaco -rival del Villarreal en la ronda previa- eliminase al Manchester City en la Liga de Campeones.

"No me gustan las excusas. Cuando te eliminan es porque cometes errores. Pero esto pone en lugar al rival al que nos enfrentamos. El Mónaco era un gran equipo cuando nos enfrentamos a ellos y se ha demostrado, aunque creo que si nos enfrentáramos con la plantilla completa, algo así como estamos ahora, creo que hubiéramos tenido muchas más opciones de eliminarlos", ha concluido.