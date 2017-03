CJC:No se puede imponer el valenciano a los altos cargos ni a los licitadores

València, 15 mar (EFE).- El Consell Jurídic Consultiu (CJC) rechaza que el decreto del Consell que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales de la Generalitat "imponga" a los altos cargos el uso del valenciano, y a los contratistas la utilización de esta lengua en las licitaciones.

Así consta en el dictamen elaborado por el CJC sobre el proyecto de decreto remitido por la Conselleria de Educación, en el que formula varias observaciones "esenciales" que deberán ser tenidas en cuenta para que el documento se considere conforme al ordenamiento jurídico.

El CJC señala que las referencias en el decreto a la utilización del valenciano como lengua de uso "normal y general" en el marco de la Generalitat son admisibles, siempre que no se indique la exclusividad de ese uso, ni se atribuya una posición de "prevalencia o preferencia" del valenciano sobre el castellano, o viceversa.

El organismo consultivo alerta de que el artículo que establece que las autoridades y los altos cargos directivos de la Administración de la Generalitat deberán utilizar el valenciano en sus intervenciones públicas supone "una imposición" formulada de forma individualizada a personas físicas.

En consecuencia, el CJC pide que se suprima ese artículo, ya que "afecta a la libertad de expresión lingüística" vinculada al derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución Española, y cita una sentencia del Tribunal Supremo de 1999 que reconoce el derecho instrumental de quien accede a funciones públicas a expresarse libremente, incluida la elección de la lengua.

Además, el CJC cuestiona el artículo que señala que las copias de documentos redactados en valenciano por la Generalitat que tengan efecto en comunidades autónomas no pertenecientes "al mismo ámbito lingüístico" irán acompañadas de la traducción al castellano, y pide que se cambie la redacción para no distinguir entre autonomías.

El CJC señala al respecto que el valenciano "solo es lengua oficial en la Comunitat Valenciana", por lo que cualquier acto administrativo que tenga que tener efectos fuera de ella "deberá ser redactado necesariamente en castellano".

Respecto a los contratos, el CJC admite que la Generalitat fomente el uso del valenciano por parte de los licitadores, pero alerta de que no es posible incluir en los pliegos "ninguna exigencia que obligue a los licitadores al uso del valenciano" en documentos, ya que es una opción que pertenece a los ciudadanos y no puede suponer "una imposición personalizada" a los contratistas.

A este dictamen han emitido un voto particular dos consejeras, Asunción Ventura y Margarita Soler, que entre otras cuestiones señalan que no corresponde al CJC ni a la Generalitat decidir si el valenciano es o no cooficial en otra Comunidad autónoma, sino a las autoridades competentes en esa materia y a la comunidad destinataria de los escritos.

Defienden que la redacción del decreto busca evitar la necesidad de tener que traducir escritos cuando la lengua en que están redactados es "inteligible" en la comunidad destinataria, "por existir coincidencia de lengua cooficial".

Sobre el uso del valenciano por los altos cargos, las dos consejeras abogan por una redacción que "incentive" a la utilización del valenciano, y señalan que la Acadèmia Valenciana de la Llengua propuso convertir esa "obligación" en una "recomendación destinada a conseguir una presencia normal del valenciano en ese ámbito".