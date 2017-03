El fiscal del caso IVAM pide retirar el pasaporte a Consuelo Císcar y su hijo

(Actualiza la noticia VL3010 con más información)

València, 15 mar (EFE).- El fiscal ha pedido a la jueza del caso IVAM que ordene la retirada del pasaporte y prohíba la salida del espacio Schengen a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar y a su hijo, el escultor Rafael Blasco Císcar, ambos investigados por malversación.

Según ha podido saber EFE, no se han solicitado comparecencias periódicas en el juzgado ni ninguna otra medida cautelar en la vista celebrada hoy en la Ciudad de la Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana informó el pasado viernes de que la jueza sospecha que el escultor Rafael Blasco Císcar, de nombre artístico "Rablaci", acrónimo de su nombre y apellidos, "se benefició de la trama creada por su madre para promocionar su carrera".

Por ello, la jueza ha convocado a una vista esta mañana para acordar posibles medidas cautelares sobre Císcar y el hijo de esta con el exconseller Rafael Blasco, en prisión por desviar fondos destinados a cooperación.

La semana pasada, la instructora ya ordenó el embargo de doce obras, entre pinturas y esculturas, propiedad de Consuelo Císcar para garantizar su decomiso en el caso de que sea condenada, al entender que pueden haber sido adquiridas dentro de la actividad delictiva.

Císcar figura como investigada (antes imputada) en esta causa por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por irregularidades en la gestión del museo.

A su salida del juzgado, por la puerta trasera, Císcar ha estado acompañada por su abogado y por el catedrático y miembro del Consell Valencià de Cultura José María Lozano, mientras su hijo ha abandonado el juzgado por la puerta principal en solitario y sin hacer declaraciones.

"Os respeto muchísimo y no me parece correcto que me empujéis ni yo sentirme mal", ha explicado Císcar a los periodistas, antes de negarse a hacer valoración alguna sobre la vista a la que acababa de asistir.

"Soy optimista y espero que todo concluya bien", ha agregado antes de marcharse en un taxi.

La jueza sospecha que la exdirectora del IVAM y actual consejera del Consell Valencià de Cultura -órgano consultivo de la Generalitat- a propuesta del PP forzaba la exposición de obras de su propiedad en las muestras organizadas por el museo para que se revalorizaran, así como que utilizaba a sus hijas y a su nieta para ocultar que ella era la verdadera titular de las piezas.

Por otra parte, también se ha procesado en esta misma causa a personal del IVAM que supuestamente contribuyó a dinamizar la carrera profesional de Rablaci, desde sus estudios hasta su promoción en el extranjero.