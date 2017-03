Albacar: "Este equipo no se merece que se dude de su rendimiento"

Elche , 15 mar .- Edu Albacar, defensa del Elche, aseguró hoy que el equipo ilicitano no se merece que se dude de su rendimiento, a pesar de los últimos resultados, por lo que indicó que ni se le pasa por la cabeza la posibilidad de acabar la temporada peleando por evitar el descenso.

El conjunto ilicitano, a trece jornadas del final del campeonato, se encuentra en mitad de la tabla, a ocho puntos de la zona de promoción y a seis del descenso, si bien Albacar aseguró que no se le puede descartar de la pelea por el ascenso y que "el Elche estará más arriba de lo que estamos ahora".

"Nos falta lo que nos ha faltado toda la temporada: ganar dos o tres partidos seguidos y tener esa inyección de moral que es lo único que le falta al equipo", explicó el catalán, quien reiteró que dentro del vestuario "nadie piensa que este equipo pueda bajar".

El jugador, tras mes y medio fuera del equipo por una lesión, dijo estar preparado para regresar al campo y no supo explicar la demora en recibir el alta al señalar que "he hecho todo lo que me han dicho".

"Otras veces recaí por mi cabezonería al querer volver antes, pero esta vez he seguido todos los pasos que me dieron los doctores y más no he podido hacer", explicó.

Edu Albacar afirmó que nota algo de "desánimo" en el ambiente que rodea al equipo ya que en su opinión "hay gente que ha dejado de creer", si bien matizó que "no en el vestuario".

El catalán lamentó que el Elche haya tenido "mala suerte en los resultados y con las lesiones" durante la primera mitad de la temporada y precisó que con los fichajes del mercado de invierno "hay más competitividad entre nosotros".

"En la primera vuelta era muy fácil hacer la convocatoria y ahora el entrenador tiene dos problemas: hacer la convocatoria y el once", argumentó el jugador, quien se mostró muy satisfecho de la competencia que mantiene con Urtzi Iriondo, el otro lateral izquierdo del equipo.

"No me extraña que Iriondo esté a un buen nivel porque el año pasado fui a verlo bastantes partidos en directo e hice informes positivos para que fichara", desveló Albacar, quien la pasada temporada, tras su retirada momentánea del club, desempeñó la labor de secretario técnico.

El tarraconense también se refirió al partido del próximo viernes ante el Nàstic, al que ve en una dinámica muy positiva. "A todos nos sorprendía verlo ahí abajo tras la gran temporada que hizo el año pasado. Va a ser complicado, porque pillamos al Nàstic en el peor momento para nosotros", concluyó.