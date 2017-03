ACPV pide al CJC "más sensibilidad" con la lengua propia de los valencianos

València, 15 mar (EFE).- Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha mostrado su apoyo al decreto del Consell que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Generalitat, y ha pedido al Consell Jurídic Consultiu (CJC) "más sensibilidad con la lengua propia de los valencianos".

ACPV se ha pronunciado así en un comunicado después de que el CJC haya formulado varias observaciones esenciales a ese decreto, que considera que "impone" el uso del valenciano a los altos cargos públicos y a los licitadores, lo que rechaza y pide que se elimine.

La entidad ha pedido además al CJC "su apoyo a la igualdad lingüística y de trato de todos los valencianos ante la administración", y ha pedido que el Consell mantenga este decreto, que a su juicio es "absolutamente necesario" por la "discriminación y desigualdad" de la situación sociolingüística del valenciano.

Desde el punto de vista "estrictamente jurídico", el decreto es, para ACPV, respetuoso con la norma legal, pues cumple "escrupulosamente" la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, por lo que el Consell "no tiene ninguna obligación de atender ningún requerimiento que no señale una ilegalidad o un incumplimiento de la norma legal, y este no es el caso".

ACPV destaca además que los consejeros "autores del grueso del informe son los nombrados por el Gobierno valenciano del PP", y las condiciones de su nombramiento "no fueron precisamente garantía de imparcialidad y neutralidad políticas", lo que "no se pueden perder de vista" a la hora de valorar sus dictámenes.

Según ACPV, simplemente se trata de aplicar acciones positivas en favor del colectivo de valencianoparlantes, mientras que el texto redactado por el Consell es "plenamente respetuoso con el derecho de los valencianos a usar, si así lo desean, el castellano en su relación con la Administración pública valenciana".

"No trata de discriminar a nadie, sino precisamente de poner fin a la discriminación que sufrimos los valencianoparlantes y que todos los valencianos podamos recibir un tratamiento igual" por parte de la Administración, que está al "servicio de los valencianos, independientemente de qué lengua oficial hablan", señala ACPV.